Portugal vence Chile em jogo quente e reforça ambição para atacar o Mundial 2026

Seleção nacional derrotou o Chile por 2-1 no penúltimo teste antes do Mundial. Expulsões, golos de Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes e um triunfo sofrido marcaram a preparação da equipa de Roberto Martínez.

A poucos dias do arranque do Mundial 2026, Portugal somou uma vitória por 2-1 frente ao Chile, num encontro de preparação disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, marcado por momentos de tensão e por uma exibição que deixou sinais positivos, mas também alguns alertas para a equipa de Roberto Martínez. ()

O jogo ficou marcado por uma confusão junto ao intervalo que terminou com a expulsão de Rafael Leão e do chileno Iván Román, deixando ambas as equipas reduzidas a dez jogadores. ()

Na segunda parte, Gonçalo Guedes inaugurou o marcador aos 58 minutos, após assistência de Rúben Neves. Bruno Fernandes ampliou a vantagem aos 75 minutos com um remate de fora da área, antes de Lucas Cepeda reduzir para os sul-americanos já nos descontos. ()

Leonel Pontes acredita numa seleção capaz de surpreender

Apesar de Portugal não integrar o lote dos principais favoritos ao título mundial, Leonel Pontes considera que a seleção nacional reúne argumentos para realizar uma campanha de elevado nível.

Em declarações à Lusa, o treinador português defende que a equipa chega ao Mundial com experiência competitiva e jogadores habituados aos maiores palcos do futebol internacional.

"Estamos em condições de tentar lutar pelo título, sabendo que não somos favoritos, mas podemos ser candidatos a fazer uma grande prova", afirmou.

O técnico, atualmente diretor técnico do Shanghai Shenhua, destaca a maturidade do grupo e a experiência acumulada por muitos dos internacionais portugueses.

"São jogadores habituados a lutar por títulos há muitos anos. É uma equipa madura, com alguns jovens que também estão a aparecer", referiu.

Respeito internacional por Portugal

Leonel Pontes acredita que o estatuto conquistado por Portugal nas últimas duas décadas faz com que a seleção seja hoje encarada de forma diferente pelos adversários.

"Os adversários respeitam-nos porque sabem da qualidade dos jogadores e da qualidade do grupo de trabalho", sublinhou.

O treinador considera que o sucesso da seleção está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido na formação, responsável pelo aparecimento contínuo de talentos capazes de competir ao mais alto nível.

"Temos conhecimento, metodologia e treinadores muito competentes. Isso permite que Portugal continue a apresentar jogadores de grande nível geração após geração", acrescentou.

Cristiano Ronaldo continua a ser um trunfo

Pontes destacou também a presença de Cristiano Ronaldo na convocatória para mais uma fase final de um Campeonato do Mundo.

"Ainda temos um dos melhores jogadores do mundo a participar, o que demonstra a sua longevidade", afirmou.

O avançado foi titular frente ao Chile, mas acabou substituído no decorrer do encontro, numa gestão habitual nesta fase de preparação para a competição. ()

Mundial exigirá mais do que qualidade dentro de campo

Apesar da confiança nas capacidades da seleção, Leonel Pontes alerta para os desafios específicos de um Mundial disputado em três países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México.

"Vai ser um Mundial muito especial. As viagens, as diferenças climáticas e os diferentes contextos podem ser um grande entrave", observou.

O treinador lembra que o sucesso numa competição desta dimensão depende também de fatores logísticos, físicos e emocionais.

"Para sermos campeões do mundo tem de funcionar tudo muito bem, dentro e fora do relvado", defendeu.

Pontes alerta ainda para a importância de preservar a estabilidade do grupo durante o torneio.

"Tudo o que seja ruído fora da equipa pode contribuir para uma má performance dentro do campo", concluiu.

A vitória diante do Chile permitiu a Portugal manter o embalo antes da estreia no Mundial, reforçando a confiança de quem acredita que a seleção nacional pode voltar a discutir os lugares cimeiros do futebol internacional.