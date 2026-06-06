Portugal vai poder ver 20 jogos do Mundial em canal aberto após acordo histórico entre RTP, SIC e TVI

Relacionados
FIFA proíbe garrafas reutilizáveis nos estádios do Mundial 2026 e gera polémica
Talento à solta
Corrida aos cromos do Mundial 2026 dispara: completar a nova caderneta pode ultrapassar os 1.500 euros
A RTP, a SIC e a TVI chegaram a um acordo com a FIFA para a aquisição conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA, numa parceria inédita entre os três canais generalistas portugueses.
O entendimento garante aos espectadores portugueses o acesso gratuito, em sinal aberto, a alguns dos momentos mais importantes da competição, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional.
Jogos de Portugal e final garantidos
O pacote adquirido pelos três operadores inclui os encontros da equipa das quinas, o jogo de abertura, as duas meias-finais e a final do torneio.
Estão ainda contemplados vários jogos considerados decisivos ao longo das diferentes fases da competição, permitindo acompanhar algumas das principais seleções e estrelas do futebol mundial.
A distribuição dos encontros por cada canal será anunciada posteriormente.
Parceria inédita entre os três canais
A operação resulta de uma colaboração sem precedentes entre RTP, SIC e TVI, que decidiram unir esforços para assegurar uma cobertura alargada de um dos maiores eventos desportivos do mundo.
Num comunicado conjunto, os três operadores sublinham que o objetivo passa por garantir que os conteúdos de maior interesse para o público português permanecem acessíveis sem custos adicionais.
O Campeonato do Mundo é tradicionalmente um dos eventos televisivos mais acompanhados a nível global, mobilizando centenas de milhões de espectadores e gerando especial interesse sempre que entra em campo a Seleção Nacional.
"Proteger o acesso livre" dos portugueses
O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, considera que o acordo permite preservar o acesso universal à competição.
"A resposta conjunta e determinada dos três operadores a um desafio exigente e complexo permitiu proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas, dos portugueses, ao maior evento desportivo do ano. A RTP congratula-se com este acordo, que consagra o indispensável papel da TV em sinal aberto e do Serviço Público de Media na defesa dos direitos dos públicos", afirmou.
Também Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, destacou a importância da cooperação entre operadores num contexto de crescente concorrência internacional.
"Num mercado global altamente competitivo, esta aquisição conjunta representa uma resposta inteligente e responsável dos operadores portugueses. A SIC orgulha-se de ter participado ativamente na construção desta solução, que protege o acesso dos portugueses a conteúdos de enorme relevância e reforça o papel da televisão em sinal aberto nos grandes eventos internacionais", referiu.
Cobertura alargada e gratuita
Já José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, considera que o entendimento assegura uma cobertura abrangente do torneio.
"Esta parceria permite assegurar que os momentos mais relevantes do Mundial chegam a todos os portugueses, em sinal aberto. É uma resposta conjunta a um evento de elevado interesse público e um compromisso claro com o público e com o papel que a televisão em sinal aberto deve desempenhar em eventos de grande interesse nacional, assegurando uma cobertura abrangente, próxima e de qualidade", afirmou.
Além do impacto junto dos espectadores, os operadores consideram que o acordo representa também uma oportunidade relevante para o mercado publicitário, associando grande alcance, contexto editorial e forte capacidade de agregação de audiências.
Com este entendimento, RTP, SIC e TVI asseguram que uma parte significativa do Mundial continuará acessível gratuitamente aos portugueses, numa das mais invulgares alianças da história recente da televisão nacional.