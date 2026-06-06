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Portugal vai poder ver 20 jogos do Mundial em canal aberto após acordo histórico entre RTP, SIC e TVI

Os jogos da Seleção Nacional, a partida inaugural, as meias-finais e a final estão entre os encontros assegurados pelos três operadores televisivos, que se uniram para garantir transmissão gratuita do Mundial.
Redação
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Portugal vai poder ver 20 jogos do Mundial em canal aberto após acordo histórico entre RTP, SIC e TVI

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A RTP, a SIC e a TVI chegaram a um acordo com a FIFA para a aquisição conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA, numa parceria inédita entre os três canais generalistas portugueses.

O entendimento garante aos espectadores portugueses o acesso gratuito, em sinal aberto, a alguns dos momentos mais importantes da competição, incluindo todos os jogos da Seleção Nacional.

Jogos de Portugal e final garantidos

O pacote adquirido pelos três operadores inclui os encontros da equipa das quinas, o jogo de abertura, as duas meias-finais e a final do torneio.

Estão ainda contemplados vários jogos considerados decisivos ao longo das diferentes fases da competição, permitindo acompanhar algumas das principais seleções e estrelas do futebol mundial.

A distribuição dos encontros por cada canal será anunciada posteriormente.

Parceria inédita entre os três canais

A operação resulta de uma colaboração sem precedentes entre RTP, SIC e TVI, que decidiram unir esforços para assegurar uma cobertura alargada de um dos maiores eventos desportivos do mundo.

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Num comunicado conjunto, os três operadores sublinham que o objetivo passa por garantir que os conteúdos de maior interesse para o público português permanecem acessíveis sem custos adicionais.

O Campeonato do Mundo é tradicionalmente um dos eventos televisivos mais acompanhados a nível global, mobilizando centenas de milhões de espectadores e gerando especial interesse sempre que entra em campo a Seleção Nacional.

"Proteger o acesso livre" dos portugueses

O diretor de Desporto da RTP, Miguel Barroso, considera que o acordo permite preservar o acesso universal à competição.

"A resposta conjunta e determinada dos três operadores a um desafio exigente e complexo permitiu proteger o acesso livre e sem barreiras tecnológicas, dos portugueses, ao maior evento desportivo do ano. A RTP congratula-se com este acordo, que consagra o indispensável papel da TV em sinal aberto e do Serviço Público de Media na defesa dos direitos dos públicos", afirmou.

Também Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da Impresa, destacou a importância da cooperação entre operadores num contexto de crescente concorrência internacional.

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"Num mercado global altamente competitivo, esta aquisição conjunta representa uma resposta inteligente e responsável dos operadores portugueses. A SIC orgulha-se de ter participado ativamente na construção desta solução, que protege o acesso dos portugueses a conteúdos de enorme relevância e reforça o papel da televisão em sinal aberto nos grandes eventos internacionais", referiu.

Cobertura alargada e gratuita

Já José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, considera que o entendimento assegura uma cobertura abrangente do torneio.

"Esta parceria permite assegurar que os momentos mais relevantes do Mundial chegam a todos os portugueses, em sinal aberto. É uma resposta conjunta a um evento de elevado interesse público e um compromisso claro com o público e com o papel que a televisão em sinal aberto deve desempenhar em eventos de grande interesse nacional, assegurando uma cobertura abrangente, próxima e de qualidade", afirmou.

Além do impacto junto dos espectadores, os operadores consideram que o acordo representa também uma oportunidade relevante para o mercado publicitário, associando grande alcance, contexto editorial e forte capacidade de agregação de audiências.

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Com este entendimento, RTP, SIC e TVI asseguram que uma parte significativa do Mundial continuará acessível gratuitamente aos portugueses, numa das mais invulgares alianças da história recente da televisão nacional.

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