Portugal soma nova baixa antes de jogo frente ao Uzbequistão: Tomás Araújo está fora por "problemas físicos"

O jogo está marcado para esta terça-feira, às 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

Portugal prepara-se para o jogo de terça-feira frente ao Uzebquistão com uma nova baixa na equipa.

O defesa Tomás Araújo tem estado limitado devido a "problemas físicos", sendo que não voltou a treinar com o grupo desde a estreia da seleção nacional frente à República Democrática do Congo no passado dia 17, jogo que terminou com um empate a 1 golo.

Por outro lado, o central Rúben Dias está recuperado e pronto a voltar à titularidade no jogo frente ao Uzbequistão, segundo adversário do grupo K no Mundial 2026. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 12h00 locais (18h00 em Lisboa).