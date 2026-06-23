Portugal procura primeira vitória no Mundial frente ao Uzbequistão

O jogo está agendado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa), no Estádio NRG, em Houston. O árbitro selecionado será Jalad Jayed.

Esta terça-feira, Portugal joga o segundo jogo do Mundial 2026 à procura da primeira vitória na competição. O jogo da segunda jornada do Grupo K será frente ao Uzbequistão.

Depois do empate frente à seleção da República Democrática do Congo, a seleção orientada por Roberto Martínez conta agora com uma nova baixa, de Tomás Araújo, por "problemas físicos". Por outro lado, Rúben Dias está totalmente recuperado e pronto a entrar em campo.

Recorde-se que neste Mundial, os dois primeiros classificados de cada grupo após os primeiros jogos avançam para a fase eliminar, juntamente com os oito melhores terceiros classificados, totalizando 32 seleções na fase seguinte - os "16 avos de final", que antecede os oitavos devido ao elevado número de seleções.

A vitória frente ao Uzbequistão esta terça-feira deixa a seleção nacional numa boa posição para avançar para a próxima fase da competição, com o primeiro lugar do grupo K ainda por disputar.

O Uzbequistão está em último no Grupo K, com zero pontos, após a derrota com a Colômbia, por 3 golos a 1.

O jogo está agendado para as 12h00 locais (18h00 em Lisboa), no Estádio NRG, em Houston. O árbitro selecionado será Jalad Jayed.

Também esta terça-feira, e dentro do mesmo grupo, a Colômbia defronta a República Democrática do Congo.

O Mundial 2026 realiza-se até dia 19 de julho em três países anfitriões, com 48 seleções ainda a disputar o troféu.