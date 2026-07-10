Portugal leva sete nadadores aos Europeus de natação adaptada com ambição de voltar às medalhas

Diogo Cancela, medalhado de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, lidera a seleção nacional que vai competir nos Campeonatos da Europa, na Turquia, entre 4 e 13 de setembro.

Portugal vai estar representado por sete atletas nos Campeonatos Europeus de natação adaptada, que decorrem entre 4 e 13 de setembro, em Kocaeli, na Turquia, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Natação.

A seleção nacional será liderada por Diogo Cancela, que conquistou a medalha de bronze nos 200 metros estilos da classe SM8 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, resultado que devolveu Portugal aos pódios paralímpicos da modalidade 16 anos depois.

Além de Diogo Cancela, integram a convocatória Ana Castro, João Fidalgo, Marco Meneses, Ricardo Soares, Tomás Cordeiro e Susana Veiga.

Objetivo é reforçar a presença portuguesa

A comitiva portuguesa será chefiada por Mário Cardoso, Mariett Matias e Gonçalo Neves, contando ainda com uma equipa técnica composta por treinadores, assistentes desportivos e uma fisioterapeuta.

Segundo a Federação Portuguesa de Natação, "a competição assume especial importância no calendário internacional da modalidade e constitui mais uma oportunidade para os atletas portugueses competirem ao mais alto nível europeu, procurando alcançar resultados de destaque e reforçar a afirmação da natação adaptada nacional no panorama internacional".

Depois do bronze conquistado por Diogo Cancela em Paris 2024, a seleção portuguesa procura agora confirmar a evolução da modalidade e voltar a discutir lugares no pódio europeu.