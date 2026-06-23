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Portugal goleia Uzbequistão com bis de Ronaldo e fecha jogo com mão cheia de golos

A Seleção Nacional teve uma tarde de grande eficácia e venceu o Uzbequistão por 5-0. Cristiano Ronaldo marcou por duas vezes, Nuno Mendes também deixou a sua marca e Rafael Leão fechou a goleada poucos minutos depois de entrar.
Redação
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Portugal confirmou o favoritismo e venceu o Uzbequistão por 5-0, numa partida em que a qualidade ofensiva da Seleção Nacional fez a diferença. A equipa orientada por Roberto Martínez controlou o encontro desde cedo e construiu uma vitória expressiva, com Cristiano Ronaldo novamente em destaque.

O capitão português abriu o marcador aos 6 minutos, dando o primeiro passo para uma exibição dominante da Seleção. Ronaldo voltaria a marcar e fez o 3-0, reforçando o estatuto de protagonista numa tarde em que Portugal voltou a mostrar grande capacidade no ataque.

Nuno Mendes e Rafael Leão também marcaram

Entre os dois golos de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes também inscreveu o nome na lista de marcadores. O lateral português fez o segundo golo da partida, num momento de qualidade que aumentou a vantagem da Seleção.

Na segunda parte, Portugal manteve o ritmo e chegou ao quarto golo após um lance que terminou em autogolo do Uzbequistão. A pressão portuguesa acabou por provocar mais um erro da defesa adversária e deixou o marcador em números expressivos.

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Já perto do final, Rafael Leão entrou em campo e precisou de poucos minutos para deixar a sua marca. O avançado português fechou a goleada com o 5-0 e confirmou uma tarde perfeita para a equipa nacional.

A vitória reforça a confiança da Seleção Nacional e deixa a equipa de Roberto Martínez com motivos para sorrir, numa exibição marcada pela eficácia, pelo domínio do jogo e pelo protagonismo de Cristiano Ronaldo.

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