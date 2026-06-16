Portugal faz história nos Mundiais de atletismo para atletas com síndrome de Down: quatro medalhas e um recorde europeu

Seleção nacional arrancou a competição em Sófia com uma prestação de destaque. Beatriz Bastos sagrou-se campeã do mundo e bateu uma nova marca europeia no lançamento do peso

Portugal entrou nos Mundiais de atletismo para atletas com síndrome de Down com uma prestação memorável. No primeiro dia da competição, em Sófia, a seleção nacional conquistou quatro medalhas e estabeleceu ainda um novo recorde da Europa.

O grande destaque da jornada foi Beatriz Bastos, que se sagrou campeã do mundo no triatlo mosaico e, horas antes, já tinha deixado a sua marca na competição ao alcançar uma nova melhor marca europeia no lançamento do peso.

A participação portuguesa nos Campeonatos do Mundo IAADS começou assim da melhor forma, com presença no pódio em várias provas.

Beatriz Bastos conquista título mundial e recorde europeu

Beatriz Bastos foi uma das grandes protagonistas do primeiro dia dos Mundiais organizados pela Associação Internacional de Atletismo para Pessoas com Síndrome de Down (IAADS).

A atleta portuguesa conquistou a medalha de ouro no triatlo mosaico, tornando-se campeã do mundo na disciplina.

Antes desse momento de consagração, Beatriz Bastos já tinha alcançado outro feito: estabeleceu um novo recorde europeu no lançamento do peso, com uma marca de 6,12 metros.

O desempenho confirmou uma estreia de excelência da comitiva portuguesa na capital búlgara.

Portugal soma mais três medalhas em Sófia

A jornada inaugural trouxe ainda mais motivos de celebração para a seleção nacional.

Maria Vicente conquistou a medalha de bronze no triatlo T21, garantindo mais uma presença portuguesa no pódio.

Nos 800 metros T21, Isabela Santos repetiu o feito e terminou a prova na terceira posição. A atleta portuguesa, que detém o recorde europeu da distância, voltou a destacar-se numa das provas mais competitivas do programa.

A quarta medalha chegou através da estafeta masculina de 4x100 metros. João Machado, Vasco Avelino, Nélson Silva e Luís Gonçalves correram juntos para conquistar o bronze e fechar um primeiro dia de competição de grande nível.

Outros resultados de destaque da equipa portuguesa

Além das quatro medalhas alcançadas, Portugal teve ainda outros resultados relevantes.

No triatlo masculino T21, João Machado terminou no quarto lugar, enquanto Nélson Silva concluiu a prova na 11.ª posição.

A seleção portuguesa mantém-se em competição nos Mundiais disputados em Sófia, com a participação nacional a terminar na quinta-feira.

Depois de um arranque marcado por um título mundial, um recorde europeu e quatro medalhas, Portugal deixa uma forte marca na competição internacional de atletismo para atletas com síndrome de Down.