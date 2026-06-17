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Portugal estreia-se no Mundial: há um recorde para Ronaldo superar e um favoritismo para confirmar (mesmo sem Rúben Dias)

A estreia assume importância para Portugal para consolidar a sua posição como o favorito à qualificação no Grupo K.
Redação
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A Seleção Nacional estreia-se esta quarta-feira no Mundial 2026, em Houston, onde vai defrontar a República Democrática do Congo pelas 12h00 locais (18h00 em Lisboa).

O jogo de estreia tem uma baixa de peso, o central Rúben Dias, que tem treinado de forma mais limitada desde que a equipa das "quinas" chegou a Palm Beach. Roberto Martínez já confirmou a ausência.

Portugal vai defrontar a RD Congo no Estádio NRG, no estado do Texas. O Congo foi a última seleção a ser apurada para este Mundial, que conta com 48 equipas: o maior número de sempre.

Prevê-se um dia de tempestades em Houston, com chuva e trovoada, e temperaturas acima dos 30 graus, o que pode ter influência no jogo.

É também nesta estreia que se bate um novo recorde: Cristiano Ronaldo vai passar a ser o jogador mais velho a representar a seleção portuguesa num Campeonato do Mundo, ultrapassando Pepe. Pode ainda bater o recorde de Eusébio de nove golos em Campeonatos do Mundo - falta-lhe apenas um para igualar.

Ainda esta quarta-feira, dentro do grupo K o Uzbequistão vai defrontar a Colômbia na Cidade do México às 20h00 locais (03h00 do dia 18 em Lisboa).

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Portugal irá defrontar as duas seleções nos dias 23 e 27 de junho, respetivamente: o primeiro jogo frente ao Uzbequistão terá início às 12h00 (18h00) e o segundo, frente á Colômbia, está marcado para as 19h30 locais (0030 do dia seguinte em Lisboa).

A estreia assume importância para Portugal para consolidar a sua posição como o favorito à qualificação no Grupo K. Um triunfo frente à República Democrática do Congo permite à equipa das "quinas" começar o Mundial com o pé direito e reforçar a sua posição como principal candidata ao primeiro lugar do grupo.

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