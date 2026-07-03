Portugal está nos oitavos de final do Mundial após vitória sofrida frente à Croácia por 2-1

A Seleção Nacional esteve em desvantagem, respondeu com um penálti convertido por Cristiano Ronaldo e garantiu a qualificação para os oitavos de final graças a um golo de Gonçalo Ramos nos descontos. Segue-se agora um duelo ibérico com a Espanha.

Portugal garantiu este sábado a presença nos oitavos de final do Mundial 2026, ao vencer a Croácia por 2-1 num encontro resolvido apenas nos instantes finais.

Depois de uma primeira parte equilibrada e com poucas oportunidades, a seleção croata entrou melhor na etapa complementar e inaugurou o marcador aos 53 minutos, por Ivan Perišić. Pouco depois, Matanović ainda colocou a bola na baliza portuguesa, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Ronaldo empatou e Martínez mexeu na equipa

Perante a desvantagem, Roberto Martínez respondeu de imediato e lançou quatro jogadores em simultâneo: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Nélson Semedo.

Portugal aproximou-se do empate quando Rafael Leão acertou na barra e acabou por beneficiar de uma grande penalidade, depois de o videoárbitro ter assinalado um agarrão sobre Renato Veiga.

Cristiano Ronaldo assumiu a marcação e fez o 1-1, relançando a partida.

A cerca de dez minutos do fim, Roberto Martínez retirou o capitão da equipa e fez entrar Rúben Neves, procurando reforçar o meio-campo para a reta final do encontro.

Gonçalo Ramos decidiu nos descontos

Com dez minutos de compensação, Portugal continuou a acreditar e acabou por chegar ao golo da vitória já em tempo de descontos. Gonçalo Ramos apareceu no centro da área para cabecear para o 2-1 e garantir a qualificação portuguesa.

A Croácia ainda voltou a introduzir a bola na baliza nacional nos instantes finais, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Com este triunfo, Portugal segue para os oitavos de final do Mundial 2026, onde vai defrontar a Espanha, num dos encontros mais aguardados da próxima fase da competição.