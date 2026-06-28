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Portugal empata com a Colômbia e vai defrontar a Croácia nos 16 avos do Mundial 2026

Seleção Nacional terminou o Grupo K no segundo lugar após um empate sem golos frente à Colômbia. Croácia será o adversário na próxima fase da competição.
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Portugal fciou em segundo lugar do Grupo K do Mundial 2026 depois de empatar 0-0 com a Colômbia, num jogo de poucas oportunidades e em que a equipa de Roberto Martínez sentiu dificuldades para impor o seu ritmo.

Roberto Martínez mexeu na equipa ao intervalo, mas a exibição portuguesa não sofreu uma mudança significativa.

Já perto do final, a Colômbia chegou a marcar por Davinson Sánchez, mas o lance foi anulado por fora de jogo, mantendo o empate sem golos.

Com este resultado, Portugal segue para os 16 avos de final, onde vai defrontar a Croácia. A Colômbia terá pela frente o Gana.

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