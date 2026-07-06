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Portugal eliminado do Mundial 2026 e Cristiano Ronaldo despede-se sem o único grande troféu que lhe escapou

Um golo de Mikel Merino nos descontos ditou a derrota frente à Espanha e o adeus da Seleção Nacional nos oitavos de final. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo encerra a carreira em Campeonatos do Mundo sem conquistar o único título que faltava num percurso repleto de troféus, recordes e distinções.
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O sonho de Portugal conquistar o Campeonato do Mundo terminou esta segunda-feira. A Seleção Nacional foi derrotada por 1-0 pela Espanha, com um golo de Mikel Merino já no tempo de compensação, e despediu-se do Mundial 2026 nos oitavos de final.

A eliminação assinala também o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o capitão português fecha um percurso único na principal competição de seleções sem conseguir conquistar o troféu que sempre perseguiu e que acaba por ser a única grande ausência de um palmarés recheado de títulos coletivos, distinções individuais e recordes.

Campeão da Europa em 2016, vencedor da Liga das Nações por duas ocasiões e melhor marcador da história do futebol de seleções, Ronaldo termina a carreira em Mundiais sem levantar o troféu mais desejado.

Portugal entrou determinado e conseguiu equilibrar o encontro durante a primeira parte, apesar do maior domínio territorial da Espanha. A melhor oportunidade pertenceu à equipa das quinas, com Nuno Mendes a acertar na barra, depois de um desvio de Pedro Porro.

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O lateral português voltou a destacar-se pela consistência defensiva, conseguindo limitar a influência de Lamine Yamal durante os primeiros 45 minutos.

Após o intervalo, o encontro mudou de rumo. Nuno Mendes saiu lesionado e a Espanha assumiu definitivamente o controlo da partida, obrigando Diogo Costa a várias intervenções decisivas para manter o nulo.

Quando tudo apontava para o prolongamento, surgiu o momento decisivo. Aos 90 minutos, Mikel Merino apareceu isolado na área e bateu Diogo Costa, colocando a Espanha em vantagem.

Portugal ainda tentou responder nos instantes finais e Bernardo Silva esteve perto de levar a decisão para prolongamento, mas o cabeceamento saiu sem o desfecho desejado.

A derrota ditou a eliminação da Seleção Nacional nos oitavos de final, enquanto a Espanha segue para os quartos de final, onde irá defrontar o vencedor do encontro entre Estados Unidos e Bélgica.

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