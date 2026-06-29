Portugal desce mais uma posição no ranking FIFA e já perdeu três lugares desde o início do Mundial

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Portugal empata com a Colômbia e vai defrontar a Croácia nos 16 avos do Mundial 2026
Portugal carimba presença nos 16 avos do Mundial 2026 ainda antes de último jogo contra Colômbia
Portugal voltou a descer no ranking FIFA e ocupa agora o 8.º lugar mundial, após ter sido ultrapassado pelos Países Baixos na mais recente atualização do organismo. Desde o arranque do Mundial, a Seleção Nacional já perdeu três posições na hierarquia internacional.
A liderança mantém-se inalterada, com a Argentina no primeiro lugar, seguida por França e Espanha, enquanto Inglaterra, Brasil e Marrocos completam o top 6.
Portugal soma três jogos sem derrota, mas perde terreno no ranking
No plano competitivo, a Seleção Nacional realizou três jogos na fase de grupos do Mundial. Portugal empatou com o Congo (1-1), venceu de forma expressiva o Uzbequistão (5-0) e voltou a empatar frente à Colômbia (0-0), garantindo o segundo lugar do grupo e o apuramento para a fase seguinte.
Apesar de não ter sofrido derrotas, os dois empates frente a adversários teoricamente acessíveis acabaram por penalizar a pontuação da equipa no ranking FIFA, num contexto em que os resultados têm impacto direto na classificação global.
Próximo jogo: Portugal enfrenta a Croácia no dia 2 de julho
Portugal vai agora defrontar a Croácia nos oitavos de final do Mundial.
O encontro está marcado para 2 de julho de 2026, às 19h00 locais em Toronto, o que corresponde a 00h00 de 3 de julho em Portugal continental, devido ao fuso horário.
A partida será decisiva para o percurso da Seleção Nacional na competição, num duelo frente a uma das seleções tradicionais do futebol europeu.
Ranking FIFA: Top 10 atualizado
Argentina: 1907,40
França: 1906,84
Espanha: 1879,58
Inglaterra: 1840,46
Brasil: 1785,19
Marrocos: 1776,40
Países Baixos: 1775,50
Portugal: 1764,86
México: 1736,01
Bélgica: 1735,41
A Alemanha caiu para o 12.º lugar, enquanto a Croácia, adversária de Portugal no próximo jogo, ocupa a 13.ª posição.