Portugal desce mais uma posição no ranking FIFA e já perdeu três lugares desde o início do Mundial

Seleção Nacional ocupa agora o 8.º lugar após nova atualização da FIFA. Apesar da goleada com o Uzbequistão, os empates com o Congo e com a Colômbia marcam percurso que explica a descida na hierarquia mundial.

Portugal voltou a descer no ranking FIFA e ocupa agora o 8.º lugar mundial, após ter sido ultrapassado pelos Países Baixos na mais recente atualização do organismo. Desde o arranque do Mundial, a Seleção Nacional já perdeu três posições na hierarquia internacional.

A liderança mantém-se inalterada, com a Argentina no primeiro lugar, seguida por França e Espanha, enquanto Inglaterra, Brasil e Marrocos completam o top 6.

Portugal soma três jogos sem derrota, mas perde terreno no ranking

No plano competitivo, a Seleção Nacional realizou três jogos na fase de grupos do Mundial. Portugal empatou com o Congo (1-1), venceu de forma expressiva o Uzbequistão (5-0) e voltou a empatar frente à Colômbia (0-0), garantindo o segundo lugar do grupo e o apuramento para a fase seguinte.

Apesar de não ter sofrido derrotas, os dois empates frente a adversários teoricamente acessíveis acabaram por penalizar a pontuação da equipa no ranking FIFA, num contexto em que os resultados têm impacto direto na classificação global.

Próximo jogo: Portugal enfrenta a Croácia no dia 2 de julho

Portugal vai agora defrontar a Croácia nos oitavos de final do Mundial.

O encontro está marcado para 2 de julho de 2026, às 19h00 locais em Toronto, o que corresponde a 00h00 de 3 de julho em Portugal continental, devido ao fuso horário.

A partida será decisiva para o percurso da Seleção Nacional na competição, num duelo frente a uma das seleções tradicionais do futebol europeu.

Ranking FIFA: Top 10 atualizado

Argentina: 1907,40 França: 1906,84 Espanha: 1879,58 Inglaterra: 1840,46 Brasil: 1785,19 Marrocos: 1776,40 Países Baixos: 1775,50 Portugal: 1764,86 México: 1736,01 Bélgica: 1735,41

A Alemanha caiu para o 12.º lugar, enquanto a Croácia, adversária de Portugal no próximo jogo, ocupa a 13.ª posição.