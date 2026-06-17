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Portugal deixa escapar vantagem e estreia-se no Mundial com empate frente ao Congo

Portugal começou o Mundial 2026 a pontuar, mas deixou escapar a vitória frente à RD Congo. João Neves marcou o primeiro golo da Seleção na competição, mas a equipa de Roberto Martínez não conseguiu segurar a vantagem e acabou por somar apenas um ponto.
Redação
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A Seleção Nacional começou melhor e marcou logo aos seis minutos. João Neves apareceu na área e cabeceou para o fundo da rede após cruzamento de Pedro Neto, assinando o primeiro golo de Portugal nesta edição do Mundial.

Depois do 1-0, Portugal perdeu alguma intensidade e permitiu a reação do Congo. A seleção africana foi crescendo no jogo e chegou ao empate já perto do intervalo, com Yoane Wissa a marcar de cabeça após um lance de bola parada.

Bernardo Silva viu o primeiro cartão amarelo de Portugal no encontro e acabou por ser substituído ao intervalo. Para o seu lugar entrou Francisco Conceição, numa tentativa de Roberto Martínez dar mais velocidade ao ataque português na segunda parte.

No segundo tempo, Portugal teve mais bola, mas encontrou dificuldades para ultrapassar a organização defensiva do Congo. Na segunda parte, Nélson Semedo entrou para o lugar de Nuno Mendes, Gonçalo Ramos substituiu Vitinha e Rafael Leão entrou para o lugar de Pedro Neto.

As alterações não conseguiram desbloquear o jogo e Portugal acabou por somar apenas um ponto na estreia do Grupo K do Mundial 2026.

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A Seleção Nacional volta a entrar em campo a 23 de junho, às 18 horas portuguesas, frente ao Uzbequistão.

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