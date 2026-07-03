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Portugal-Croácia reuniu mais de 2,4 milhões de telespetadores

A vitória de Portugal frente à Croácia, que garantiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026, liderou as audiências televisivas. A transmissão da SIC foi o programa mais visto do dia e chegou a quase 3,7 milhões de portugueses
Redação
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A transmissão do jogo entre Portugal e Croácia, que garantiu à seleção portuguesa o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026, foi o programa mais visto da televisão portuguesa na quinta-feira.

De acordo com os dados da CAEM/MediaMonitor, o encontro, transmitido pela SIC, registou uma audiência média de 2.452.700 espectadores, apesar de ter sido disputado em horário noturno devido à diferença horária com o Canadá.

Portugal venceu a Croácia por 2-1, em Toronto, assegurando a qualificação para os oitavos de final da competição.

Quase 3,7 milhões acompanharam o jogo

Em comunicado, a SIC adianta que a partida foi acompanhada, no total, por 3.677.000 telespectadores, o equivalente a cerca de 37% da população residente em Portugal.

Segundo a estação, o momento de maior audiência ocorreu às 00h19.

O jogo alcançou ainda 67% de quota de audiência ('share') e uma audiência média de 24,4%, liderando de forma destacada entre todos os canais nacionais.

Audiência inferior ao Portugal-Suíça do Mundial 2022

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Apesar da liderança nas audiências, os números ficaram abaixo dos registados no Mundial do Qatar, em 2022.

No quarto encontro de Portugal nessa competição, disputado frente à Suíça e transmitido pela RTP1 a 6 de dezembro de 2022, a seleção nacional reuniu uma audiência média de 3.699.600 espectadores, sendo também o programa mais visto desse dia.

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