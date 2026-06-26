segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Portugal-Colômbia: Transtejo Soflusa reforça ligações fluviais para a madrugada de domingo

A Transtejo Soflusa vai reforçar as ligações fluviais entre a Margem Sul e Lisboa na madrugada de domingo para facilitar a deslocação dos adeptos que pretendem assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia no Lisboa Football Arena, no Terreiro do Paço
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Relacionados

Saiba quais os cenários de Portugal na última jornada da fase de grupos do Mundial

Portugal entra em campo frente à Colômbia com o apuramento para os 16 avos de final do Mundial 2026 praticamente garantido. A vitória é o único resultado que assegura o primeiro lugar do Grupo K e um sorteio teoricamente mais favorável.
Saiba quais os cenários de Portugal na última jornada da fase de grupos do Mundial

A Transtejo Soflusa (TTSL) vai disponibilizar carreiras fluviais extraordinárias na madrugada de domingo para responder ao aumento da procura esperado durante o jogo entre Portugal e a Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026.

Em comunicado, a empresa anunciou a realização de uma ligação extra às 03h15, abrangendo as travessias Cacilhas – Cais do Sodré e Barreiro – Terreiro do Paço.

Segundo a transportadora, o objetivo é permitir que os adeptos possam deslocar-se a Lisboa para acompanhar a partida e regressar à Margem Sul em segurança após o encontro e as eventuais celebrações.

"O reforço de serviço será assegurado nas ligações Cacilhas - Cais do Sodré e Barreiro - Terreiro do Paço, permitindo aos passageiros acompanhar o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso", refere a TTSL.

Segundo a agência Lusa, a empresa acrescenta que esta operação especial pretende "responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Transtejo Soflusa assegura diariamente as ligações fluviais entre Lisboa e os concelhos do Barreiro, Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão.

Jogo decisivo para Portugal

A seleção portuguesa defronta a Colômbia este sábado, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), em Miami, num encontro referente à última jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

A equipa orientada por Roberto Martínez procura uma vitória que lhe permita terminar no primeiro lugar do Grupo K, depois do empate frente à República Democrática do Congo e da goleada sobre o Uzbequistão.

Ecrã gigante no Terreiro do Paço

O Terreiro do Paço continua a ser um dos principais pontos de encontro dos adeptos durante o Mundial, acolhendo a transmissão dos jogos da seleção nacional no Lisboa Football Arena.

O espaço, criado através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Federação Portuguesa de Futebol, permite assistir gratuitamente aos encontros em ecrã gigante e tem reunido milhares de adeptos ao longo da competição.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Mundial 2026
Portugal
Colômbia
Transtejo Soflusa
Terreiro do Paço

Leia também

Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Seleção Nacional defronta a Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo capitaneia a equipa portuguesa, num onze incial em que entra João Félix e sai Rafael Leão
Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mais vistos

Destaques