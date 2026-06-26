Portugal-Colômbia: Transtejo Soflusa reforça ligações fluviais para a madrugada de domingo

A Transtejo Soflusa vai reforçar as ligações fluviais entre a Margem Sul e Lisboa na madrugada de domingo para facilitar a deslocação dos adeptos que pretendem assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia no Lisboa Football Arena, no Terreiro do Paço

A Transtejo Soflusa (TTSL) vai disponibilizar carreiras fluviais extraordinárias na madrugada de domingo para responder ao aumento da procura esperado durante o jogo entre Portugal e a Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial 2026.

Em comunicado, a empresa anunciou a realização de uma ligação extra às 03h15, abrangendo as travessias Cacilhas – Cais do Sodré e Barreiro – Terreiro do Paço.

Segundo a transportadora, o objetivo é permitir que os adeptos possam deslocar-se a Lisboa para acompanhar a partida e regressar à Margem Sul em segurança após o encontro e as eventuais celebrações.

"O reforço de serviço será assegurado nas ligações Cacilhas - Cais do Sodré e Barreiro - Terreiro do Paço, permitindo aos passageiros acompanhar o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso", refere a TTSL.

Segundo a agência Lusa, a empresa acrescenta que esta operação especial pretende "responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos".

A Transtejo Soflusa assegura diariamente as ligações fluviais entre Lisboa e os concelhos do Barreiro, Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão.

Jogo decisivo para Portugal

A seleção portuguesa defronta a Colômbia este sábado, às 19h30 locais (00h30 de domingo em Lisboa), em Miami, num encontro referente à última jornada da fase de grupos do Mundial 2026.

A equipa orientada por Roberto Martínez procura uma vitória que lhe permita terminar no primeiro lugar do Grupo K, depois do empate frente à República Democrática do Congo e da goleada sobre o Uzbequistão.

Ecrã gigante no Terreiro do Paço

O Terreiro do Paço continua a ser um dos principais pontos de encontro dos adeptos durante o Mundial, acolhendo a transmissão dos jogos da seleção nacional no Lisboa Football Arena.

O espaço, criado através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Federação Portuguesa de Futebol, permite assistir gratuitamente aos encontros em ecrã gigante e tem reunido milhares de adeptos ao longo da competição.