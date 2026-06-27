Portugal carimba presença nos 16 avos do Mundial 2026 ainda antes de último jogo contra Colômbia

A Seleção Nacional garantiu a passagem à fase a eliminar do Campeonato do Mundo depois do encerramento de outro grupo. Portugal já sabe que continuará em prova, mesmo que termine o Grupo K na terceira posição.

Portugal já está oficialmente nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026. A qualificação da Seleção Nacional ficou confirmada esta sexta-feira, sem que a equipa de Roberto Martínez tivesse de entrar em campo, após a conclusão dos jogos do Grupo H.

Com o desfecho desse grupo, ficou garantido que Portugal fará sempre melhor do que quatro das seleções que terminarem na terceira posição dos respetivos grupos.

A equipa portuguesa, que na pior das hipóteses terminará o Grupo K no terceiro lugar com quatro pontos, ficará à frente dos terceiros classificados dos Grupos A, C, I e H, onde Coreia do Sul, Escócia, Senegal e Uruguai não conseguiram alcançar a mesma pontuação.

Cabo Verde faz história e também avança no Mundial

O Grupo H ficou decidido com resultados que permitiram a Cabo Verde alcançar uma qualificação histórica. A seleção africana, estreante em Mundiais, garantiu um lugar nos 16 avos de final depois de terminar a fase de grupos no segundo lugar.

Em Houston, Cabo Verde empatou 0-0 com a Arábia Saudita, depois de já ter dividido pontos com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2).

No outro encontro do grupo, a Espanha venceu o Uruguai por 1-0, com um golo de Álex Baena aos 42 minutos.

Com estes resultados, a Espanha terminou no primeiro lugar do grupo, com sete pontos, enquanto Cabo Verde ficou em segundo com três pontos.

Os cabo-verdianos vão agora defrontar a Argentina, atual campeã do mundo, nos 16 avos de final.

Uruguai e Arábia Saudita terminaram com dois pontos e ficaram eliminados da competição.

Portugal junta-se a lista de seleções já apuradas

Além de Portugal, várias seleções já tinham garantido presença nos 16 avos de final, algumas delas antes do último jogo da fase de grupos.

Entre as equipas apuradas estão México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Países Baixos, Japão, Suécia, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

Também garantiram o apuramento sem jogar Inglaterra, Gana, Egito e Paraguai.

O Gana é treinado pelo português Carlos Queiroz.

Uruguai e Arábia Saudita entre os eliminados

No lado oposto, já são conhecidas várias seleções afastadas do Mundial.

Uruguai e Arábia Saudita juntaram-se a República Checa, Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia, Iraque, Panamá e aos estreantes Curaçau e Jordânia no grupo das equipas eliminadas.

Portugal continua assim a caminhada no Mundial 2026, aguardando agora pela definição final do Grupo K para conhecer a sua posição definitiva e o adversário nos 16 avos de final.