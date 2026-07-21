Portugal cai para o 7.º lugar do ranking FIFA após Mundial 2026. Espanha assume liderança

A Seleção Nacional desceu duas posições no ranking FIFA após a eliminação nos oitavos de final do Mundial 2026 e é agora sétima classificada. Brasil e Marrocos ultrapassaram Portugal, enquanto a Espanha, campeã mundial, recuperou o primeiro lugar da hierarquia

Portugal caiu do quinto para o sétimo lugar do ranking mundial da FIFA, na primeira atualização da hierarquia após o Campeonato do Mundo de 2026, enquanto a Espanha, nova campeã mundial, regressou à liderança.

A atualização, divulgada na segunda-feira, 20 de julho, coloca a Seleção Nacional com 1.787,85 pontos, depois de ter sido eliminada pela Espanha nos oitavos de final do Mundial, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A equipa das quinas foi ultrapassada pelo Brasil, que subiu ao quinto lugar, e por Marrocos, que alcançou a sexta posição, a melhor classificação da sua história.

A última vez que Portugal tinha ocupado o sétimo posto do ranking FIFA tinha sido em abril de 2025.

Espanha volta ao topo após conquistar o Mundial

A Espanha recuperou a liderança da classificação depois de vencer a Argentina por 1-0, após prolongamento, na final do Mundial 2026.

A seleção espanhola soma agora 1.995,88 pontos, à frente da Argentina, que caiu para o segundo lugar, com 1.970,37 pontos.

A França mantém a terceira posição, com 1.948,97 pontos, enquanto a Inglaterra continua em quarto, com 1.922,83.

O Brasil subiu de sexto para quinto, com 1.804,92 pontos, e Marrocos passou do sétimo para o sexto lugar, com 1.803,99.

Portugal fecha o grupo dos sete primeiros, com 1.787,85 pontos.

Entre as restantes seleções do top 10, a Bélgica subiu ao oitavo lugar, trocando de posição com os Países Baixos, agora nonos.

A Alemanha, eliminada pelo Paraguai nos 16 avos de final do Mundial, saiu dos dez primeiros, enquanto o México, um dos países anfitriões da competição, subiu para a décima posição.

Mundial ficou aquém do objetivo de Portugal

A queda de Portugal no ranking surge depois de uma prestação no Campeonato do Mundo considerada abaixo das expectativas.

A Seleção Nacional venceu dois jogos na competição, frente ao Uzbequistão, na fase de grupos, e à Croácia, nos 16 avos de final. Empatou com a República Democrática do Congo e a Colômbia, ainda na fase de grupos, e perdeu com a Espanha nos oitavos de final.

A eliminação diante da seleção espanhola ficou aquém do objetivo mínimo definido antes da competição pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que apontava à presença nas meias-finais.

O resultado acabou também por ditar a saída de Roberto Martínez do comando técnico da Seleção Nacional.

Jorge Jesus é o novo selecionador português e prepara agora a estreia no cargo. Em declarações ao Canal 11, na segunda-feira, o técnico admitiu que poderá fazer "duas ou três" alterações na primeira convocatória, prevista para setembro, para os jogos da Liga das Nações.

O novo selecionador deixou ainda um aviso sobre a gestão do grupo: os jogadores "têm de ter regras iguais, mas estatutos diferentes".

Cabo Verde sobe e mantém-se como segundo melhor lusófono

Cabo Verde foi uma das seleções que mais subiu na nova atualização do ranking FIFA. A equipa africana, que disputou pela primeira vez a fase final de um Campeonato do Mundo e chegou aos 16 avos de final, subiu três posições e ocupa agora o 64.º lugar, com 1.402,97 pontos.

O país mantém-se como a segunda seleção lusófona mais bem classificada, atrás do Brasil.

Angola surge no 87.º lugar, Moçambique é 103.º, a Guiné-Bissau ocupa a 132.ª posição, Macau está em 193.º, São Tomé e Príncipe em 195.º e Timor-Leste em 201.º.

A próxima atualização oficial do ranking masculino da FIFA está prevista para 7 de outubro.