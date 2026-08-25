“Pogachita, leva-me a dar uma volta". Influenciadora contratada pela Volta a Espanha gera polémica: ciclistas fizeram queixa

A Volta a Espanha queria aproximar-se de um público mais jovem e apostou numa influenciadora com mais de seis milhões de seguidores. A estratégia acabou por gerar polémica.

A Volta a Espanha adotou uma medida que é típica dos tempos em que vivemos: uma influenciadora foi contratada pela organização para atingir novo público com entrevistas aos ciclistas.

No entanto, rapidamente a polémica obrigou a organização a afastar Erola Jons.

Quem é a influenciadora?

Erola Jons é uma criadora de conteúdos catalã, com mais de seis milhões de seguidores entre o TikTok e o Instagram.

Ficou famosa nas redes sociais por se filmar, com recurso a uma câmara oculta, a namoriscar com homens.

O que aconteceu?

No fim da primeira etapa da Volta a Espanha, Erola, de 28 anos, estava na área exclusiva para ciclistas e imprensa, onde entrevistou as maiores estrelas do ciclismo.

"Porque ficas a hiperventilar sempre que me vês?, perguntou Erola Jons a Tadej Pogacar, depois da vitória no Mónaco.

Os comentários direcionados ao esloveno chocaram muitos dos espectadores: “Pogachita, leva-me a dar uma volta" ou "vou-lhe perguntar se ele também é rápido em privado" são alguns dos exemplos.

As interações polémicas levaram mesmo a que a UAE Team Emirates apresentasse queixa à organização da Volta, com vários relatos de ciclistas incomodados.

Mas esta não foi a primeira polémica

Ao abordar Josh Tarling, o irmão do britânico de 19 anos, Finlay Tarling, que morreu num acidente durante a Volta a Portugal, Jons afirmou: “Acho que ele não gosta de entrevistas, principalmente as minhas. Mas ainda tenho 20 etapas para conquistá-lo. Não se preocupem, vou conseguir rapidamente", brincou a influenciadora.

A justificação

A Unipublic, organizadora da Volta a Espanha, confirmou a queixada UAE Team Emirates, mas garantiu que irão passar a existir restrições: "A Erola não terá acesso livre às equipas e aos ciclistas. Tudo o que ela fizer será com autorização e apovação prévia", sublinham, num esclarecimento enviado ao jornal El País.

A organização sublinhou ainda que esta foi apenas uma nova abordagem e que não pretendia "invadir o espaço de nenhum jornalista". "São piadas e entretenimento. É preciso entender o contexto", afirmam.