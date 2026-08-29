Pogacar passeia na Volta a Espanha

Tadej Pogacar voltou a mostrar porque é um dos grandes favoritos e protagonizou um ataque decisivo a 50 quilómetros da meta. O esloveno venceu a 6.ª etapa e aumentou a vantagem na liderança, enquanto João Almeida perdeu terreno e vê o top 10 ficar mais distante.

Na primeira etapa de alta montanha, Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) tomou a decisão de atacar a 50 quilómetros da meta e deu cabo do pelotão. Foi a sua maior fuga vitoriosa nas grandes voltas. No final da 6.ª etapa, o bicampeão do mundo lidera com 3m34 de vantagem sobre Enric Mas (Movistar) e 4m.21 para Primoz Roglic (Red Bull Bora). João Almeida (UAE Emirates XRG) passou por dificuldades e o sonho de entrar no top 10 ficou comprometido. Ivo Oliveira (Movistar) perdeu bastante tempo na primeira semana de prova.