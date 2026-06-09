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"Pode vir a ser o próximo campeão do mundo". Selecionador da Nigéria vê Portugal como candidato ao título

Às vésperas do particular em Leiria, o selecionador nigeriano deixou rasgados elogios à equipa de Roberto Martínez e acredita que Portugal tem argumentos para chegar ao topo no Mundial de 2026.
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A seleção portuguesa recebe esta quarta-feira a Nigéria, em Leiria, naquele que será um dos últimos testes antes da participação no Mundial de 2026. Na antevisão ao encontro, o selecionador nigeriano, Éric Chelle, não poupou elogios à equipa das quinas e apontou Portugal como um sério candidato ao título mundial.

"Acima de tudo, jogaremos contra uma grande equipa, que pode vir a ser o próximo campeão do mundo, com grandes jogadores", afirmou o técnico da Nigéria, durante a conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Nigéria encara jogo como oportunidade

Apesar da derrota por 4-0 sofrida frente a Portugal em novembro de 2022, em Alvalade, Éric Chelle garantiu que esse resultado não pesa na preparação da equipa africana.

"Não será pela questão do resultado. Jogámos contra eles há três anos e perdemos, então agora talvez pudéssemos ter medo de algo, mas não será questão disso", referiu.

O treinador explicou que o principal objetivo passa por continuar a desenvolver a seleção nigeriana, que falhou o apuramento para o Mundial de 2026, mas já prepara os próximos desafios internacionais, incluindo a qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2027 e para o Mundial de 2030.

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"É necessário ter um grande estado de espírito", acrescentou.

Capitão destaca portugueses do Besiktas

Ao lado de Chelle esteve o capitão da Nigéria, Wilfred Ndidi, que aproveitou para elogiar dois internacionais portugueses com quem partilha o balneário no Besiktas: Tiago Djaló e Jota Silva.

"Estes rapazes portugueses são muito bons, trabalham muito, são agressivos e trabalham muito nos treinos", afirmou o médio nigeriano, destacando particularmente o desempenho de Tiago Djaló.

Último teste antes do Mundial

O encontro entre Portugal e Nigéria está marcado para esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e será arbitrado pelo espanhol Mateo Busquets.

Após este compromisso, a seleção nacional seguirá para os Estados Unidos, onde instalará o seu quartel-general em Palm Beach, na Florida.

Portugal estreia-se no Mundial de 2026 frente à República Democrática do Congo, a 17 de junho, em Houston. Seguem-se os jogos diante do Uzbequistão, a 23 de junho, e da Colômbia, a 27 de junho.

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A fase final do Mundial decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, naquela que será a primeira edição da história com 48 seleções participantes.

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