Pepe recusa convite para integrar nova equipa técnica da Seleção Nacional

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Apesar do convite para integrar a nova equipa técnica da Seleção Nacional, Pepe recusou e não irá juntar-se a Jorge Jesus.
A informação partiu do jornal Record, que avança ainda com cinco nomes que deverão integrar a equipa de Jorge Jesus: João de Deus, que será treinador-adjunto, Márcio Sampaio, como preparador físico, e Rodrigo Araújo, Gil Henriques e Fábio Jesus, como analistas. Esta será a primeira experiência de Jorge Jesus como técnico de uma seleção.
O antigo defesa, de 43 anos, é o terceiro jogador mais internacional de sempre por Portugal, com 141 jogos. Pepe colocou as chuteiras de lado em 2024, depois do Campeonato da Europa, na Alemanha.