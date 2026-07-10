Pepe recusa convite para integrar nova equipa técnica da Seleção Nacional

Pepe colocou as chuteiras de lado em 2024, depois do Campeonato da Europa, na Alemanha.

Apesar do convite para integrar a nova equipa técnica da Seleção Nacional, Pepe recusou e não irá juntar-se a Jorge Jesus.

A informação partiu do jornal Record, que avança ainda com cinco nomes que deverão integrar a equipa de Jorge Jesus: João de Deus, que será treinador-adjunto, Márcio Sampaio, como preparador físico, e Rodrigo Araújo, Gil Henriques e Fábio Jesus, como analistas. Esta será a primeira experiência de Jorge Jesus como técnico de uma seleção.

O antigo defesa, de 43 anos, é o terceiro jogador mais internacional de sempre por Portugal, com 141 jogos. Pepe colocou as chuteiras de lado em 2024, depois do Campeonato da Europa, na Alemanha.