"Pensávamos que estava tudo bem": UAE Emirates assume erro após desclassificação de três ciclistas na Volta a Portugal

Com a decisão de desclassificação, a equipa fica reduzida a quatro corredores: Pericas, Rui Oliveira, líder da classificação por pontos, Abdulla Jasim Al-Ali e Jaime Torres.

A Volta a Portugal está envolta em polémica. A UAE Emirates assumiu a responsabilidade pela desclassificação de três ciclistas após alegadamente terem cruzado a meta da sétima etapa além do limite de tempo permitido.

"Em primeiro lugar, foi um erro nosso. No 'roadbook' indicava 20%, mas a organização alterou a regra, enviando essa informação no comunicado do primeiro dia da corrida. Todos os dias recebemos informação importante sobre o desenrolar da corrida", admitiu o diretor desportivo da UAE Emirates na Volta, o italiano Giacomo Notari, referindo-se à informação de que os corredores seriam eliminados caso chegassem à meta com mais de 20% do tempo do vencedor.

No entanto, a organização da Volta a Portugal alterou esse limite para 15% e comunicou a mudança às equipas e restantes elementos da prova após o prólogo no dia 5 de agosto.

Julius Johansen, vencedor do prólogo em Lisboa e do contrarrelógio individual entre Anadia e Águeda, Luca Giami e Marcos Freire foram os três desclassificados por terem concluído a etapa entre Vieira do Minho e a vila do Gerês a 39.23 minutos do vencedor, Adrià Pericas.

Apesar de entender que a mudança poderia ter sido reforçada, Giacomo Notari admitiu que os corredores chegaram com grande atraso e reconheceu que “não há desculpas” para a desclassificação. Com a decisão, a equipa fica reduzida a quatro corredores: Pericas, Rui Oliveira, líder da classificação por pontos, Abdulla Jasim Al-Ali e Jaime Torres.

Nas suas redes sociais, Julius Johansen assumiu que decidiu “correr em segurança”, ainda sem o conhecimento a nova regra. O grupo constituído pelo nórdico, Giaimi, Marcos Freire, Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn), vencedor da segunda etapa, em Albufeira, Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) e Andrey André (GI Group Holding-Simoldes-UDO) calculou que o limite para fechar a etapa estaria acima dos 45 minutos de diferença para o vencedor.

"Pensávamos que tudo estava bem, até nos ser dito na meta que o limite de tempo fora mudado para 15%. Nenhum dos corredores, nem dos diretores desportivos foi alertado sobre esta mudança, nem mesmo durante a reunião dos diretores desportivos que antecedeu a etapa", escreveu o nórdico, de 26 anos.