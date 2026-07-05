"Pensavam que vínhamos jogar de smoking": Mbappé reage após duelo com o Paraguai

Após a vitória sofrida por 1 golo a 0, Kylian Mbappé não poupou os elogios ao jogo que os franceses protagonizaram frente ao Paraguai.

O Mundial 2026 está repleto de surpresas: e o jogo entre França e Paraguai foi uma delas. Aquilo que se julgava ser um duelo pacífico, foi um jogo de luta e atitude.

Após a vitória sofrida por 1 golo a 0, Kylian Mbappé não poupou os elogios ao jogo que os franceses protagonizaram frente ao Paraguai. “Sabíamos que tipo de jogo iríamos ter. Mas penso que foi muito bom. O jogo que tivemos, a forma como o jogámos. Mostrámos que não somos apenas uma equipa que sabe praticar um futebol ofensivo”, começa por dizer, antes de garantir que França não vai jogar de “smoking”.

“Eles pensavam que vínhamos jogar de smoking, que vínhamos apenas fazer belas jogadas, umas tabelinhas. Nós também sabemos jogar o futebol sujo e fizemo-lo hoje. Ganhámos e, mesmo nisso, fomos melhores do que eles”, frisa.

O francês reconhece ainda que esse é o tipo de futebol da equipa adversária. “É a sua maneira de jogar. Não há uma maneira certa ou errada de jogar futebol. Só há uma maneira, que é ganhar. Eles tentaram apanhar-nos assim, mas nós também os apanhámos assim”.

França venceu o Paraguai e segue para os quartos de final, com jogo agendado para dia 9 de julho, frente a Marrocos.