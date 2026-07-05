segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

"Pensavam que vínhamos jogar de smoking": Mbappé reage após duelo com o Paraguai

Após a vitória sofrida por 1 golo a 0, Kylian Mbappé não poupou os elogios ao jogo que os franceses protagonizaram frente ao Paraguai.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

Presidente da FIFA acusado de esconder preferência pela Argentina após declaração polémica

Infantino referia-se ao “sofrimento” no jogo em que, embora as probabilidades apontassem para uma vitória clara da Argentina, a seleção de Messi necessitou de ir a prolongamento para vencer Cabo Verde por 3-2. 
Presidente da FIFA acusado de esconder preferência pela Argentina após declaração polémica

Está fechado o lote dos oitavos de final do Mundial 2026: conheça o horário de todos os jogos

O Mundial 2026 entra na fase decisiva. Terminados os 16 avos de final, já são conhecidas as 16 seleções que continuam na corrida ao troféu e os duelos que vão marcar os oitavos de final, entre favoritos ao título e algumas das maiores surpresas da competição.
Está fechado o lote dos oitavos de final do Mundial 2026: conheça o horário de todos os jogos

Paraguai decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha no Mundial 2026

O triunfo da seleção paraguaia frente à Alemanha levou o país para os oitavos de final do Mundial e motivou uma decisão inédita do Presidente Santiago Peña, que declarou um dia de celebração nacional.
Paraguai decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha no Mundial 2026

O Mundial 2026 está repleto de surpresas: e o jogo entre França e Paraguai foi uma delas. Aquilo que se julgava ser um duelo pacífico, foi um jogo de luta e atitude. 

Após a vitória sofrida por 1 golo a 0, Kylian Mbappé não poupou os elogios ao jogo que os franceses protagonizaram frente ao Paraguai. “Sabíamos que tipo de jogo iríamos ter. Mas penso que foi muito bom. O jogo que tivemos, a forma como o jogámos. Mostrámos que não somos apenas uma equipa que sabe praticar um futebol ofensivo”, começa por dizer, antes de garantir que França não vai jogar de “smoking”.

“Eles pensavam que vínhamos jogar de smoking, que vínhamos apenas fazer belas jogadas, umas tabelinhas. Nós também sabemos jogar o futebol sujo e fizemo-lo hoje. Ganhámos e, mesmo nisso, fomos melhores do que eles”, frisa.

O francês reconhece ainda que esse é o tipo de futebol da equipa adversária. “É a sua maneira de jogar. Não há uma maneira certa ou errada de jogar futebol. Só há uma maneira, que é ganhar. Eles tentaram apanhar-nos assim, mas nós também os apanhámos assim”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

França venceu o Paraguai e segue para os quartos de final, com jogo agendado para dia 9 de julho, frente a Marrocos. 

Temas

Mundial 2026
França
Paraguai
Kylian Mbappé
Marrocos

Leia também

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mundial 2026. Sem brilho

Portugal tem quatro campeões europeus, o melhor goleador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas apenas ganhou um jogo na fase de grupos. O grau de dificuldade era baixo e, mesmo assim, ficou aquém.
Mundial 2026. Sem brilho

Trump intervém e FIFA muda decisão. Folarin Balogun vai jogar contra a Bélgica depois de cartão vermelho no jogo anterior

A Federação Belga de Futebol considera que a FIFA contrariou os próprios regulamentos disciplinares.
Trump intervém e FIFA muda decisão. Folarin Balogun vai jogar contra a Bélgica depois de cartão vermelho no jogo anterior

Mais vistos

Destaques