Pedro Pichardo volta a conquistar prata no triplo salto dos Europeus

Pichardo terminou a final com 17,76 metros, a melhor marca pessoal da época, e repetiu a medalha de prata conquistada em Roma, em 2024.

Pedro Pablo Pichardo conquistou este sábado a medalha de prata no triplo salto dos Campeonatos da Europa de Atletismo de Birmingham, em Inglaterra.

O atleta português terminou a final com uma marca de 17,76 metros, alcançada logo no primeiro ensaio. O resultado permitiu-lhe voltar ao pódio europeu, dois anos depois de ter conquistado também a prata na edição de Roma.

A medalha de ouro ficou para o italiano Andy Díaz Hernández, que protagonizou um dos grandes momentos da competição ao saltar 18,15 metros, a quarta melhor marca de sempre na história do triplo salto. O italiano estabeleceu ainda um novo recorde nacional e melhor marca mundial do ano.

O pódio ficou completo com o também italiano Andrea Dallavalle, que alcançou 17,37 metros.

Pichardo começou com a melhor marca da época

O português entrou na final determinado a lutar pelo título europeu e conseguiu logo no primeiro salto a sua melhor marca pessoal da temporada: 17,76 metros.

Nos ensaios seguintes, Pichardo registou 17,50 metros e 16,99 metros. O atleta decidiu depois não realizar os três últimos saltos, terminando a prova com a prata.

Segunda prata consecutiva nos Europeus

Com este resultado, Pichardo repetiu a medalha conquistada nos Europeus de Roma, em 2024, quando também terminou atrás de Jordan Díaz.

O atleta português tinha sido campeão europeu em Munique, em 2022, pelo que soma agora três medalhas em Campeonatos da Europa ao ar livre: um ouro e duas pratas.

Segundo a Federação Portuguesa de Atletismo, Pichardo iguala Rui Silva "no estatuto de quarto português com mais medalhas em grandes campeonatos (Jogos Olímpicos, Europeus e Mundiais — indoor e outdoor), com um total de 10."

Um dos grandes nomes do triplo salto mundial

Aos 33 anos, Pedro Pichardo continua a ser uma das principais figuras internacionais da modalidade.

Nascido em Santiago de Cuba, o atleta passou a representar Portugal e construiu desde então um dos mais importantes palmarés do atletismo português.

Pichardo é campeão olímpico, depois de ter conquistado o ouro nos Jogos de Tóquio 2020, e ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. É também bicampeão mundial, tendo vencido os Mundiais de 2022 e 2025.

No Campeonato do Mundo de Tóquio, em 2025, Pichardo sagrou-se novamente campeão mundial com um salto de 17,91 metros.

Tem ainda como recorde pessoal ao ar livre 18,08 metros, marca alcançada quando competia por Cuba, em 2015.