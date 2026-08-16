domingo, 16 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Pedro Pichardo volta a conquistar prata no triplo salto dos Europeus

Pichardo terminou a final com 17,76 metros, a melhor marca pessoal da época, e repetiu a medalha de prata conquistada em Roma, em 2024.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Pedro Pichardo volta a conquistar prata no triplo salto dos Europeus

Cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, morre em Portugal antes de atuar em Esposende

Pedro Pablo Pichardo conquistou este sábado a medalha de prata no triplo salto dos Campeonatos da Europa de Atletismo de Birmingham, em Inglaterra.

O atleta português terminou a final com uma marca de 17,76 metros, alcançada logo no primeiro ensaio. O resultado permitiu-lhe voltar ao pódio europeu, dois anos depois de ter conquistado também a prata na edição de Roma.

A medalha de ouro ficou para o italiano Andy Díaz Hernández, que protagonizou um dos grandes momentos da competição ao saltar 18,15 metros, a quarta melhor marca de sempre na história do triplo salto. O italiano estabeleceu ainda um novo recorde nacional e melhor marca mundial do ano.

O pódio ficou completo com o também italiano Andrea Dallavalle, que alcançou 17,37 metros.

Pichardo começou com a melhor marca da época

O português entrou na final determinado a lutar pelo título europeu e conseguiu logo no primeiro salto a sua melhor marca pessoal da temporada: 17,76 metros.

Nos ensaios seguintes, Pichardo registou 17,50 metros e 16,99 metros. O atleta decidiu depois não realizar os três últimos saltos, terminando a prova com a prata.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segunda prata consecutiva nos Europeus

Com este resultado, Pichardo repetiu a medalha conquistada nos Europeus de Roma, em 2024, quando também terminou atrás de Jordan Díaz.

O atleta português tinha sido campeão europeu em Munique, em 2022, pelo que soma agora três medalhas em Campeonatos da Europa ao ar livre: um ouro e duas pratas.

Segundo a Federação Portuguesa de Atletismo, Pichardo iguala Rui Silva "no estatuto de quarto português com mais medalhas em grandes campeonatos (Jogos Olímpicos, Europeus e Mundiais — indoor e outdoor), com um total de 10."

Um dos grandes nomes do triplo salto mundial

Aos 33 anos, Pedro Pichardo continua a ser uma das principais figuras internacionais da modalidade.

Nascido em Santiago de Cuba, o atleta passou a representar Portugal e construiu desde então um dos mais importantes palmarés do atletismo português.

Pichardo é campeão olímpico, depois de ter conquistado o ouro nos Jogos de Tóquio 2020, e ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. É também bicampeão mundial, tendo vencido os Mundiais de 2022 e 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No Campeonato do Mundo de Tóquio, em 2025, Pichardo sagrou-se novamente campeão mundial com um salto de 17,91 metros.

Tem ainda como recorde pessoal ao ar livre 18,08 metros, marca alcançada quando competia por Cuba, em 2015.

Temas

Pedro Pichardo
Triplo salto
Medalha de prata
Birmingham
17,76 metros

Leia também

Cristiano Ronaldo admite que 2026/27 poderá ser a última época da carreira

Aos 41 anos, o capitão da Seleção Nacional prepara o adeus aos relvados e garante que já tem o futuro planeado. “Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol”, revelou numa entrevista à Vogue.
Cristiano Ronaldo admite que 2026/27 poderá ser a última época da carreira

Pedro Pichardo volta a conquistar prata no triplo salto dos Europeus

Pichardo terminou a final com 17,76 metros, a melhor marca pessoal da época, e repetiu a medalha de prata conquistada em Roma, em 2024.
Pedro Pichardo volta a conquistar prata no triplo salto dos Europeus

Futebol: a corrida ao ouro

Com a época já a dar os primeiros passos, as equipas procuram garantir os melhores jogadores e gerar importantes fluxos financeiros. O Sporting está entre os mais ativos, gastou 116 milhõesde euros em reforços e fez 146 milhões na venda de jogadores.O FC Porto volta a apostar na contenção. Na Europa do futebol, o Chelsea é o recordista: investiu até ao momento 407 milhões.
Futebol: a corrida ao ouro

Mais vistos

Destaques