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Passe Ferroviário Verde passa a estar disponível na app gov.pt e deixa de exigir cartão físico

Nova funcionalidade permite apresentar o título de transporte diretamente no telemóvel. Governo destaca aposta na digitalização dos serviços públicos e da mobilidade ferroviária.
Redação
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Passe Ferroviário Verde passa a estar disponível na app gov.pt e deixa de exigir cartão físico

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Os utilizadores do Passe Ferroviário Verde passam a poder aceder ao título de transporte através da aplicação gov.pt, deixando de ser necessário recorrer ao cartão físico para comprovar a sua validade.

A medida foi anunciada este domingo pelos ministérios das Infraestruturas e Habitação e da Reforma do Estado, que destacam mais um passo na digitalização dos serviços públicos e na simplificação do acesso aos documentos oficiais.

Segundo o Governo, após o carregamento do passe nos canais digitais da CP, os passageiros passam a ter o título permanentemente disponível no telemóvel através da aplicação oficial do Estado.

Passe junta-se ao Cartão de Cidadão e à Carta de Condução

Com esta integração, o Passe Ferroviário Verde passa a fazer parte da carteira digital da app gov.pt, onde já se encontram disponíveis documentos como o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução.

O objetivo passa por concentrar num único local os principais documentos utilizados pelos cidadãos, reduzindo a necessidade de suportes físicos e de múltiplas aplicações.

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De acordo com o comunicado, a nova funcionalidade elimina a obrigatoriedade de apresentar um cartão físico para comprovar a posse do passe ferroviário.

Mais de um milhão de passes vendidos

O Governo recorda que o Passe Ferroviário Verde ultrapassou a marca de um milhão de títulos vendidos desde o seu lançamento, em outubro de 2024.

A adesão ao modelo digital já era significativa, uma vez que a maioria dos utilizadores efetua a compra e o carregamento através da aplicação ou da bilheteira online da CP.

Com um custo mensal de 20 euros, o passe permite viajar em toda a rede de comboios regionais, nos serviços Intercidades mediante reserva prévia e em vários troços urbanos não abrangidos por títulos intermodais.

Governo destaca mobilidade mais digital

Citado no comunicado, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, considera que a medida acompanha o investimento realizado na ferrovia.

“O investimento que estamos a fazer em comboios e na ferrovia traduz-se igualmente num reforço da aposta na digitalização. O Governo está empenhado em continuar a trabalhar para uma mobilidade mais sustentável, inteligente e digital”, afirmou.

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Já o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, sublinhou a importância da simplificação dos serviços públicos.

“Esta nova funcionalidade na app gov.pt reflete o compromisso do Governo com um Estado mais simples, digital e próximo dos cidadãos, tornando os serviços públicos mais acessíveis e práticos”, destacou.

A disponibilização do Passe Ferroviário Verde na aplicação gov.pt insere-se na estratégia de digitalização da Administração Pública, permitindo aos utilizadores reunir num único espaço digital vários documentos de uso quotidiano.

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Passe Ferroviário Verde
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Transportes Públicos Portugal

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