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Paraguai decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha no Mundial 2026

O triunfo da seleção paraguaia frente à Alemanha levou o país para os oitavos de final do Mundial e motivou uma decisão inédita do Presidente Santiago Peña, que declarou um dia de celebração nacional.
Redação
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Paraguai decreta feriado nacional após vitória histórica sobre a Alemanha no Mundial 2026
AFP

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O Paraguai vai parar para celebrar a sua seleção. O Presidente do país, Santiago Peña, decretou feriado nacional depois da vitória frente à Alemanha no Mundial 2026, num jogo dramático decidido nas grandes penalidades.

A decisão foi anunciada esta terça-feira através de uma publicação na rede social X, onde o chefe de Estado partilhou uma imagem do novo Decreto Nº6280, que estabelece 30 de junho como feriado nacional.

“Hoje, todo o país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende”, escreveu Santiago Peña.

Paraguai elimina Alemanha nos penáltis e segue para os oitavos

A seleção paraguaia garantiu a passagem aos oitavos de final do Mundial 2026 depois de vencer a Alemanha por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após um empate a 1-1 no final dos 120 minutos.

O encontro, disputado em Foxborough, nos Estados Unidos, começou com vantagem para o Paraguai, graças ao golo de Julio Enciso aos 42 minutos. A Alemanha respondeu na segunda parte, com Kai Havertz a restabelecer a igualdade aos 54 minutos.

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Sem mais golos no prolongamento, a decisão acabou por ficar entregue aos penáltis, onde a equipa sul-americana foi mais eficaz e garantiu uma das maiores vitórias da sua história recente.

Paraguai procura repetir melhor campanha em Mundiais

Nos oitavos de final, o Paraguai vai defrontar o vencedor do duelo entre França e Suécia, marcado para terça-feira.

A seleção paraguaia procura igualar ou superar o seu melhor desempenho em Mundiais, alcançado em 2010, quando chegou aos quartos de final da competição.

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