Pais de Diogo Jota e André Silva vão estar na bancada na estreia de Portugal no Mundial 2026

Os pais de Diogo Jota e André Silva irão acompanhar a comitiva portuguesa e assistir à estreia da Seleção Nacional no Mundial 2026 esta quarta-feira frente à República Democrática do Congo.

O convite partiu da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que revelou que Joaquim e Isabel Silva irão estar nas bancadas do Estádio Reliant, em Houston. Os pais dos dois jogadores, que perderam a vida no ano passado num acidente de viação, chegaram aos Estados Unidos na terça-feira, onde foram recebidos pelo presidente da FPF, Pedro Proença, pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e pelo embaixador de Portugal nnos EUA, Francisco Duarte Lopes.

"Ter os pais dos nossos Diogo Jota e do André, Joaquim e Isabel Silva, junto de nós neste primeiro jogo em Houston, é ter a família um pouco mais completa", escreveu o presidente da FPF nas suas redes sociais, garantindo: "Será sempre mais do que futebol, seguimos juntos. E onde quer que estejamos, será sempre +1".

Recorde-se que Diogo Jota tem sido um nome recorrente nesta competição, fazendo parte da convocatória "27+1". Está ainda presente numa pulseira oferecida a todos os jogadores pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, que contém o nome dos convocados, além do antigo número 21.