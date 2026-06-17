segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Pais de Diogo Jota e André Silva vão estar na bancada na estreia de Portugal no Mundial 2026

Diogo Jota tem sido um nome recorrente nesta competição, fazendo parte da convocatória "27+1".
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Pais de Diogo Jota e André Silva vão estar na bancada na estreia de Portugal no Mundial 2026
Facebook Pedro Proença

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

Seleção já chegou ao Mundial 2026 - e há um pormenor de homenagem a Diogo Jota que está a emocionar os adeptos

Foi uma fotografia de Matheus Nunes que revelou que Diogo Jota estará presente em toda a competição.
Seleção já chegou ao Mundial 2026 - e há um pormenor de homenagem a Diogo Jota que está a emocionar os adeptos

"Não irás sozinho". Mulher de Diogo Jota escreve carta a Andy Robertson e a reação dele deixou o mundo em lágrimas

Rute Cardoso enviou uma mensagem ao internacional escocês depois de um gesto que ninguém esperava. A FIFA partilhou vídeo do momento em que Robertson a leu, e a reação dele diz tudo.
"Não irás sozinho". Mulher de Diogo Jota escreve carta a Andy Robertson e a reação dele deixou o mundo em lágrimas

Acidente de Diogo Jota e André Silva: justiça espanhola conclui não haver responsabilidade criminal

A decisão surge após a análise das provas recolhidas no local e dos relatórios periciais.
Acidente de Diogo Jota e André Silva: justiça espanhola conclui não haver responsabilidade criminal

Os pais de Diogo Jota e André Silva irão acompanhar a comitiva portuguesa e assistir à estreia da Seleção Nacional no Mundial 2026 esta quarta-feira frente à República Democrática do Congo.

O convite partiu da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que revelou que Joaquim e Isabel Silva irão estar nas bancadas do Estádio Reliant, em Houston. Os pais dos dois jogadores, que perderam a vida no ano passado num acidente de viação, chegaram aos Estados Unidos na terça-feira, onde foram recebidos pelo presidente da FPF, Pedro Proença, pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e pelo embaixador de Portugal nnos EUA, Francisco Duarte Lopes.

"Ter os pais dos nossos Diogo Jota e do André, Joaquim e Isabel Silva, junto de nós neste primeiro jogo em Houston, é ter a família um pouco mais completa", escreveu o presidente da FPF nas suas redes sociais, garantindo: "Será sempre mais do que futebol, seguimos juntos. E onde quer que estejamos, será sempre +1".

Recorde-se que Diogo Jota tem sido um nome recorrente nesta competição, fazendo parte da convocatória "27+1". Está ainda presente numa pulseira oferecida a todos os jogadores pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, que contém o nome dos convocados, além do antigo número 21.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Federação Portuguesa de Futebol
Diogo Jota
André Silva
Pais Diogo Jota
Mundial 2026

Leia também

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mundial 2026. Sem brilho

Portugal tem quatro campeões europeus, o melhor goleador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas apenas ganhou um jogo na fase de grupos. O grau de dificuldade era baixo e, mesmo assim, ficou aquém.
Mundial 2026. Sem brilho

Mais vistos

Destaques