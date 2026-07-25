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Ouro histórico. Pedro Rodrigues e Tomás Neves levam Portugal ao topo do mundo no remo

A dupla portuguesa conquistou o primeiro título mundial de sempre para o remo nacional no escalão sub-23. A vitória, alcançada nos Mundiais de Duisburgo, coloca Portugal no topo da modalidade e marca um momento histórico para o desporto nacional.
Redação
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Ouro histórico. Pedro Rodrigues e Tomás Neves levam Portugal ao topo do mundo no remo
Federação Portuguesa de Remo

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Pedro Rodrigues e Tomás Neves entraram este sábado para a história do desporto português ao sagrarem-se campeões do mundo de BM2x sub-23, nos Campeonatos do Mundo de Remo que decorrem em Duisburgo, na Alemanha.

A dupla portuguesa concluiu os 2.000 metros em 6.20,83 minutos, deixando para trás as embarcações da Alemanha e da Irlanda e garantindo o primeiro título mundial de sempre para Portugal neste escalão.

"É um enorme orgulho"

No final da prova, Pedro Rodrigues não escondeu a emoção pelo feito alcançado.

"Sentimo-nos muito felizes. É um enorme orgulho conquistar o primeiro título mundial de sub-23 para Portugal. Somos uma equipa pequena, mas queremos mostrar ao mundo o valor do remo português."

Portugal continua em competição nos Mundiais, com Diogo Gonçalves e João Veloso apurados para as finais deste domingo.

Presidente da República felicita campeões

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou os dois remadores pela conquista, considerando que o título representa um motivo de orgulho para o país e prestigia o desporto português.

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Numa nota publicada pela Presidência da República, o chefe de Estado destacou o talento, a dedicação e o espírito de superação dos atletas, estendendo as felicitações à Federação Portuguesa de Remo, treinadores, equipas técnicas e clubes que contribuíram para este resultado histórico.

Os Campeonatos do Mundo de Remo de sub-23 terminam este domingo, com Portugal ainda representado por Diogo Gonçalves e João Veloso, ambos apurados para as respetivas finais.

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