Oficial: Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha

Dois anos depois de deixar o Liverpool, o treinador alemão regressa ao futebol para assumir o comando da seleção nacional. Klopp substitui Julian Nagelsmann e assinou contrato válido por quatro anos.

O treinador alemão Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha, com um contrato de quatro anos, informou hoje a Federação germânica de futebol (DFB).

Klopp, de 59 anos, substitui no cargo o seu compatriota Julian Nagelsmann, que saiu por comum acordo com a DFB após a eliminação da ‘Mannschaft’ nos 16 avos de final do Mundial2026, no desempate por grandes penalidades frente ao Paraguai (1-1, 4-3).

O anúncio de hoje significa um regresso de Klopp ao ativo, dois anos depois de ter deixado, por vontade própria, o Liverpool, pelo qual conquistou tudo o que era possível e granjeou estatuto como um dos melhores técnicos da atualidade.