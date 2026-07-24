Oficial: Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha

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O treinador alemão Jürgen Klopp é o novo selecionador da Alemanha, com um contrato de quatro anos, informou hoje a Federação germânica de futebol (DFB).
Klopp, de 59 anos, substitui no cargo o seu compatriota Julian Nagelsmann, que saiu por comum acordo com a DFB após a eliminação da ‘Mannschaft’ nos 16 avos de final do Mundial2026, no desempate por grandes penalidades frente ao Paraguai (1-1, 4-3).
O anúncio de hoje significa um regresso de Klopp ao ativo, dois anos depois de ter deixado, por vontade própria, o Liverpool, pelo qual conquistou tudo o que era possível e granjeou estatuto como um dos melhores técnicos da atualidade.