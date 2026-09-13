O poder do dinheiro

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O mercado de transferências fechou com valores estratosféricos, que mostram que a indústria do futebol está em roda livre. Pelo segundo ano consecutivo, a Premier League bateu o recorde, ao gastar 4,1 mil milhões de euros na contratação de jogadores. É um valor absurdo, que ultrapassa os 3,3 mil milhões de euros gastos pelos outros quatro campeonatos juntos: Itália (1,1 mil milhões), Alemanha (781,8 milhões), Espanha (755,2 milhões de euros) e França (600,1 milhões). Segundo o Transfermarkt, o Manchester City gastou 527,2 milhões de euros neste verão, só Enzo Fernández (ex-Chelsea) custou 146 milhões e foi a transferência mais cara. O Chelsea foi o que mais lucrou com uma receita recorde de 448,8 milhões de euros.
Os clubes portugueses investiram 303 milhões de euros em reforços e tiveram receitas de 543,1 milhões. O Sporting foi o que mais gastou, com 123,2 milhões, mas também o que mais faturou, com 200 milhões. A contratação mais cara foi a de Rodrigo Zalazar (ex-Braga) por 30 milhões. O Benfica foi mais comedido este ano, gastou 91,3 milhões em compras e empréstimos e faturou 128,4 milhões em vendas. O Braga foi a terceira equipa que mais investiu, com 36,2 milhões de euros, e fez 66,1 milhões em vendas, ao passo que o campeão nacional FC Porto gastou 32,5 milhões em reforços e teve uma receita de 44 milhões na venda de jogadores.