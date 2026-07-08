quarta-feira, 08 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

"O perfil está definido": Pedro Proença promete novidades sobre o novo selecionador nos próximos dias

A próxima grande competição acontece já em setembro, com a Liga das Nações, e com o apuramento para o Euro2028.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
"O perfil está definido": Pedro Proença promete novidades sobre o novo selecionador nos próximos dias
@pedroproencafpf

Guardia Civil procura condutor que atropelou mortalmente jovem norueguesa desaparecida em Marbella

Relacionados

Depois de Martínez, será que é Jorge Jesus o senhor que se segue na Seleção Nacional?

Após a saída de Roberto Martínez, anunciada na sequência da eliminação de Portugal do Mundial 2026, a Federação Portuguesa de Futebol já trabalha na escolha do próximo selecionador. Jorge Jesus surge como o nome mais bem colocado para assumir o cargo.
Depois de Martínez, será que é Jorge Jesus o senhor que se segue na Seleção Nacional?

"Foi o nosso melhor jogo no Mundial". Martínez confirma saída imediata do comando da seleção nacional

Técnico assume que o encontro frente à Espanha foi o último ao serviço de Portugal. Após a eliminação do Mundial 2026, despede-se ao fim de 45 jogos, agradece aos portugueses e sublinha que seleção nacional merecia ter chegado ao prolongamento.
"Foi o nosso melhor jogo no Mundial". Martínez confirma saída imediata do comando da seleção nacional

Portugal eliminado do Mundial 2026 e Cristiano Ronaldo despede-se sem o único grande troféu que lhe escapou

Um golo de Mikel Merino nos descontos ditou a derrota frente à Espanha e o adeus da Seleção Nacional nos oitavos de final. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo encerra a carreira em Campeonatos do Mundo sem conquistar o único título que faltava num percurso repleto de troféus, recordes e distinções.
Portugal eliminado do Mundial 2026 e Cristiano Ronaldo despede-se sem o único grande troféu que lhe escapou

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, falou sobre o tema mais debatido após a eliminação de Portugal do Mundial 2026 na passada segunda-feira: a escolha do novo selecionador nacional.

"Neste momento, obviamente, há várias hipóteses e o perfil está definido. Ainda hoje, irei para a Cidade do Futebol para tratar, pessoalmente, deste 'dossier', e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou o responsável à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Pedro Proença liderou a comitiva, que incluiu 18 dos 27 futebolistas que representaram Portugal no campeonato do mundo e ainda o espanhol Roberto Martínez, que já colocou o seu lugar como selecionador à disposição. O presidente afirma que o seu sucessor deve ser alguém que “conhece bem o futebol português”. 

"O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da nossa seleção. É, portanto, esse perfil que vamos procurar para encontrar a solução que queremos e que, obviamente, nos próximos dias a possamos apresentar", afirmou o presidente da FPF, prometendo novidades em breve, para que o novo selecionador possa assumir funções e prepare o “novo ciclo” da seleção portuguesa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se que a próxima grande competição acontece já em setembro, com a Liga das Nações, e com o apuramento para o Euro2028.

"Onde a nossa seleção entra é para ganhar e, efetivamente, tínhamos colocado a fasquia aí [Mundial2026] . Temos já uma Liga das Nações, onde queremos participar e queremos, obviamente, ter a fasquia de ganhar", frisou, garantindo que a “prioridade é dar resposta” a essa ambição. 

Portugal foi eliminado do Mundial 2026 pela Espanha nos oitavos de final, após uma vitória por 1 golo a 0.

Temas

Mundial 2026
Seleção nacional
Selecionador
Pedro Proença
Federação Portuguesa de Futebol

Leia também

Lionel Messi torna-se no jogador com mais penáltis falhados em Campeonatos do Mundo

Lionel Messi soma assim quatro pénaltis falhados em Mundiais, num total de oito em que se chegou à frente para marcar da linha dos 11 metros.
Lionel Messi torna-se no jogador com mais penáltis falhados em Campeonatos do Mundo

"O perfil está definido": Pedro Proença promete novidades sobre o novo selecionador nos próximos dias

A próxima grande competição acontece já em setembro, com a Liga das Nações, e com o apuramento para o Euro2028.
"O perfil está definido": Pedro Proença promete novidades sobre o novo selecionador nos próximos dias

Tribunal Europeu condena Portugal a indemnizar FC Porto por violação da liberdade de expressão

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado português a pagar 15.300 euros ao FC Porto por considerar que foram violados os direitos de liberdade de expressão de dirigentes do clube sancionados por críticas a árbitros. A decisão distingue, contudo, as críticas legítimas das acusações de corrupção sem base factual
Tribunal Europeu condena Portugal a indemnizar FC Porto por violação da liberdade de expressão

Mais vistos

Destaques