"O perfil está definido": Pedro Proença promete novidades sobre o novo selecionador nos próximos dias

A próxima grande competição acontece já em setembro, com a Liga das Nações, e com o apuramento para o Euro2028.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, falou sobre o tema mais debatido após a eliminação de Portugal do Mundial 2026 na passada segunda-feira: a escolha do novo selecionador nacional.

"Neste momento, obviamente, há várias hipóteses e o perfil está definido. Ainda hoje, irei para a Cidade do Futebol para tratar, pessoalmente, deste 'dossier', e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou o responsável à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Pedro Proença liderou a comitiva, que incluiu 18 dos 27 futebolistas que representaram Portugal no campeonato do mundo e ainda o espanhol Roberto Martínez, que já colocou o seu lugar como selecionador à disposição. O presidente afirma que o seu sucessor deve ser alguém que “conhece bem o futebol português”.

"O perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da nossa seleção. É, portanto, esse perfil que vamos procurar para encontrar a solução que queremos e que, obviamente, nos próximos dias a possamos apresentar", afirmou o presidente da FPF, prometendo novidades em breve, para que o novo selecionador possa assumir funções e prepare o “novo ciclo” da seleção portuguesa.

Recorde-se que a próxima grande competição acontece já em setembro, com a Liga das Nações, e com o apuramento para o Euro2028.

"Onde a nossa seleção entra é para ganhar e, efetivamente, tínhamos colocado a fasquia aí [Mundial2026] . Temos já uma Liga das Nações, onde queremos participar e queremos, obviamente, ter a fasquia de ganhar", frisou, garantindo que a “prioridade é dar resposta” a essa ambição.

Portugal foi eliminado do Mundial 2026 pela Espanha nos oitavos de final, após uma vitória por 1 golo a 0.