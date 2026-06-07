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O momento em que Eriksen volta a assustar o mundo do futebol e cai inanimado durante jogo da Dinamarca (outra vez)

Particular frente à Ucrânia foi interrompido aos 64 minutos depois de o médio dinamarquês ter caído no relvado. Federação garante que o jogador está consciente.
Redação
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Mestre Bessa: "Só espero que (Seguro) não faça o mesmo que o professor Marcelo"

Christian Eriksen voltou a viver um momento dramático dentro das quatro linhas. O internacional dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o jogo particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, disputado este domingo, provocando momentos de grande preocupação entre jogadores, equipas técnicas e adeptos.

O incidente ocorreu aos 64 minutos da partida, quando o médio dinamarquês caiu subitamente no relvado. O encontro foi imediatamente interrompido para assistência médica ao jogador.

Face à gravidade da situação, as duas seleções decidiram não retomar o jogo, que acabou por ser dado como terminado. Na altura da interrupção, a Dinamarca vencia a Ucrânia por 2-1.

Federação garante que jogador está consciente

Pouco depois do incidente, começaram a surgir informações tranquilizadoras sobre o estado de saúde do futebolista.

Segundo dados divulgados pela Federação Dinamarquesa de Futebol à imprensa local, "Christian Eriksen está consciente".

Até ao momento, não foram avançados mais detalhes sobre as causas da queda nem sobre eventuais exames médicos realizados ao jogador.

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Recordações do Euro 2020

O episódio trouxe inevitavelmente à memória um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol europeu.

Durante o Campeonato da Europa de 2020, disputado em 2021 devido à pandemia, Eriksen sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no encontro entre Dinamarca e Finlândia.

O médio foi reanimado no estádio e sobreviveu graças à rápida intervenção das equipas médicas.

Desde então, passou a jogar com um desfibrilhador implantado no coração, regressando à competição ao mais alto nível e tornando-se um símbolo de superação no desporto mundial.

Jogo terminou mais cedo

O encontro frente à Ucrânia servia de preparação para os próximos compromissos internacionais da seleção dinamarquesa.

No entanto, o resultado acabou por passar para segundo plano perante a preocupação gerada pelo estado de saúde de Eriksen, um dos jogadores mais influentes da história recente da Dinamarca.

Aguardam-se agora novos esclarecimentos das autoridades médicas e da federação sobre o estado clínico do atleta.

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