O momento em que Eriksen volta a assustar o mundo do futebol e cai inanimado durante jogo da Dinamarca (outra vez)

Particular frente à Ucrânia foi interrompido aos 64 minutos depois de o médio dinamarquês ter caído no relvado. Federação garante que o jogador está consciente.

Christian Eriksen voltou a viver um momento dramático dentro das quatro linhas. O internacional dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o jogo particular entre a Dinamarca e a Ucrânia, disputado este domingo, provocando momentos de grande preocupação entre jogadores, equipas técnicas e adeptos.

O incidente ocorreu aos 64 minutos da partida, quando o médio dinamarquês caiu subitamente no relvado. O encontro foi imediatamente interrompido para assistência médica ao jogador.

Face à gravidade da situação, as duas seleções decidiram não retomar o jogo, que acabou por ser dado como terminado. Na altura da interrupção, a Dinamarca vencia a Ucrânia por 2-1.

Federação garante que jogador está consciente

Pouco depois do incidente, começaram a surgir informações tranquilizadoras sobre o estado de saúde do futebolista.

Segundo dados divulgados pela Federação Dinamarquesa de Futebol à imprensa local, "Christian Eriksen está consciente".

Até ao momento, não foram avançados mais detalhes sobre as causas da queda nem sobre eventuais exames médicos realizados ao jogador.

Recordações do Euro 2020

O episódio trouxe inevitavelmente à memória um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol europeu.

Durante o Campeonato da Europa de 2020, disputado em 2021 devido à pandemia, Eriksen sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no encontro entre Dinamarca e Finlândia.

O médio foi reanimado no estádio e sobreviveu graças à rápida intervenção das equipas médicas.

Desde então, passou a jogar com um desfibrilhador implantado no coração, regressando à competição ao mais alto nível e tornando-se um símbolo de superação no desporto mundial.

Jogo terminou mais cedo

O encontro frente à Ucrânia servia de preparação para os próximos compromissos internacionais da seleção dinamarquesa.

No entanto, o resultado acabou por passar para segundo plano perante a preocupação gerada pelo estado de saúde de Eriksen, um dos jogadores mais influentes da história recente da Dinamarca.

Aguardam-se agora novos esclarecimentos das autoridades médicas e da federação sobre o estado clínico do atleta.