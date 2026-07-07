"O Martínez nunca me encheu o olho. Meteu 50 táticas, nenhuma deu certo." Quaresma faz duras críticas ao selecionador nacional

O antigo internacional português considera que a equipa das quinas ficou muito aquém do potencial que possui.

A eliminação de Portugal frente à Espanha, por 0-1, nos oitavos de final do Mundial 2026 continua a gerar reações no universo do futebol português. Depois das declarações de Roberto Martínez, que afirmou sair da competição "orgulhoso" da prestação da equipa, foi a vez de Ricardo Quaresma deixar duras críticas ao selecionador nacional e ao rendimento da Seleção, acabando por protagonizar um momento de tensão com Rúben Dias durante uma emissão em direto.

O antigo internacional português considera que a equipa das quinas ficou muito aquém do potencial que possui e defende que a responsabilidade recai sobretudo sobre a liderança técnica de Roberto Martínez.

"Orgulhoso de quê?"

Foi precisamente a palavra "orgulho", utilizada por Roberto Martínez após a derrota frente à Espanha, que motivou a reação mais contundente de Quaresma.

"Orgulhoso de quê? Eu ainda não entendi esse orgulho que ele tem", afirmou o antigo extremo, em declarações à LiveModeTV, citadas pela A Bola. Recordou, ainda, o percurso do treinador na seleção belga e questionou os resultados alcançados desde que assumiu o comando técnico de Portugal.

Para Quaresma, vencer uma edição da Liga das Nações não é suficiente tendo em conta a qualidade do atual plantel português: "Ganhámos uma Liga das Nações. Vamos ficar felizes com uma Liga das Nações? Para mim é curto."

Críticas ao estilo de jogo

Ao analisar a derrota frente à Espanha, Ricardo Quaresma lamentou a forma como Portugal abordou o encontro.

Na sua opinião, a equipa permitiu que os espanhóis controlassem praticamente todo o jogo, mostrando pouca intensidade e pouca criatividade ofensiva.

O antigo internacional criticou ainda a ausência de uma identidade coletiva bem definida e questionou as constantes alterações táticas promovidas por Roberto Martínez ao longo do torneio.

"O Martínez nunca me encheu o olho (...) Meteu 50 táticas, nenhuma deu certo.", afirmou Quaresma.

Debate com Rúben Dias

Durante a mesma emissão, Rúben Dias discordou da leitura feita por Quaresma e defendeu a exibição da Seleção Nacional.

O defesa-central do Manchester City considerou que Portugal realizou frente à Espanha uma das partidas mais equilibradas desde que integra a equipa nacional, explicando que a prioridade passou por procurar estabilidade e organização frente a um adversário reconhecido pela qualidade da posse de bola.

O defesa-central sublinhou ainda que Portugal reúne jogadores com percursos e características muito diferentes, o que torna mais difícil construir um modelo de jogo tão consolidado como o espanhol.

Quaresma, porém, rejeitou esse argumento: "Senti que jogaram muito para trás e para os lados, com muita posse de bola, mas sem procurar a profundidade. Remataram pouco à baliza e criaram poucas situações de golo, à exceção dos últimos cinco minutos. A posse de bola, por si só, não ganha jogos."