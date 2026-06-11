“O futebol tem o propósito de unir as pessoas.” Árbitro barrado nos EUA vai apitar a Supertaça Europeia

A UEFA nomeou o árbitro somali Omar Abdulkadir Artan para apitar a Supertaça Europeia disputada entre o Paris Saint-Germain e o Aston Villa apesar de ter sido recentemente impedido de entrar nos Estados Unidos da América (EUA), situação que o deixou fora do Mundial 2026.

A decisão foi confirmada pelo organismo europeu esta quinta-feira. Em comunicado, citado pela Lusa, Aleksander Ceferin afirma: "O futebol tem o propósito de unir as pessoas, e a UEFA deseja demonstrar seu respeito por Omar e suas excelentes habilidades de arbitragem".

Esta nomeação surge no âmbito da política de cooperação entre a UEFA e a Confederação Africana de Futebol (CAF), que visa reforçar o desenvolvimento e a valorização de árbitros internacionais.

O comunicado, citado pela mesma fonte, garante que as duas confederações "estão unidas por um desejo comum de desenvolver o futebol em todos os níveis e de promover os valores fundamentais da unidade, igualdade e não discriminação".

A Supertaça Europeia está agendada para 12 de agosto, na cidade austríaca de Salzburgo.

Impedimento nos EUA afastou-o do Mundial

O árbitro, de 34 anos, integrava a lista de árbitros selecionados para o Campeonato do Mundo de 2026, mas acabou por ser impedido de entrar nos Estados Unidos, um dos três países anfitrião. A FIFA deixou claro que "não interfere nos procedimentos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos".