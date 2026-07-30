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"O Campeonato do Mundo não está à venda". UEFA ameaça boicote por causa do novo plano da FIFA

A UEFA aprovou por unanimidade a possibilidade de boicotar todas as competições da FIFA, incluindo os Mundiais de seleções e o Mundial de Clubes, caso seja aprovado o plano de Gianni Infantino que permitirá a entrada de investidores privados na gestão comercial destes torneios.
Redação
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"O Campeonato do Mundo não está à venda". UEFA ameaça boicote por causa do novo plano da FIFA
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A UEFA decidiu endurecer o confronto com a FIFA e admite boicotar todas as competições organizadas pelo organismo máximo do futebol mundial caso avance o plano que prevê a entrada de investidores privados na exploração comercial dos seus principais torneios.

A decisão foi tomada numa reunião extraordinária das 55 federações europeias, convocada depois de a FIFA anunciar a criação de uma nova empresa para gerir comercialmente competições como o Mundial masculino, o Mundial feminino e o Mundial de Clubes. O projeto terá ainda de ser aprovado pelas 211 federações que integram a FIFA.

"O Campeonato do Mundo não está à venda"

Num comunicado divulgado após a reunião, a UEFA afirma que as associações europeias "estão unidas" e rejeitam "por unanimidade e de forma inequívoca a proposta da FIFA para transferir participações de propriedade no Campeonato do Mundo e noutras competições da FIFA para investidores privados".

O organismo acrescenta que "O Campeonato do Mundo não pode ser tratado como um produto de investimento" e defende que "É um dos maiores legados desportivos do futebol. Foi construído ao longo de gerações por jogadores, seleções nacionais e adeptos de todos os continentes. Nenhuma parte dele deve alguma vez ser entregue a investidores privados. O Campeonato do Mundo não está à venda."

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UEFA acusa FIFA de falta de transparência

Além de rejeitar a proposta, a UEFA critica a forma como o processo foi conduzido, considerando "irresponsável e indefensável que uma proposta de tal importância para o futebol tenha sido concebida em segredo" e "sem qualquer consulta significativa" às entidades responsáveis pela modalidade.

O organismo europeu acusa ainda a FIFA de colocar as federações perante um ultimato e afirma que "Esta não é uma 'decisão democrática', mas uma governação através da intimidação, um ato de coerção indigno de uma instituição encarregada de proteger o futebol mundial."

A posição da UEFA recebeu já o apoio da Federação Inglesa, que garantiu: "Opomo-nos aos planos da FIFA. O Campeonato do Mundo pertence ao futebol e assim continuará."

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