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Nutricionista revela o segredo que mantém Cristiano Ronaldo em forma: "É algo que 90% das pessoas não têm"

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a surpreender pela condição física e pelo desempenho dentro de campo. Um nutricionista revelou aquilo que considera ser a chave para explicar a longevidade do internacional português.
Redação
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O estado físico de Cristiano Ronaldo, considerado uma lenda no futebol mundial, é um tema recorrente: seja no desporto, seja na ciência. Desta vez, alguém revelou o segredo. 

O nutricionista Johnny Ordina tornou público o segredo de CR7: uma alimentação “bastante aborrecida”, mas com um ingrediente que a maior parte das pessoas não têm. "O segredo da dieta de Cristiano Ronaldo é um ingrediente que 90% das pessoas normais ou dos desportistas de elite não têm, que é a consistência", afirmou, citado pelo Diario As.

"O problema é que há miúdos de 18 anos que compram sal dos Himalaias ou que leram nas redes sociais que se fizerem um jejum de quinze dias vão marcar um golo pelo ângulo, e não é assim", explicou, descrevendo a alimentação do internacional português de 41 anos como baseada em “coisas naturais”.

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