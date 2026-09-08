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Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes nomeados para a Bola de Ouro

Quatro futebolistas portugueses estão entre os 30 nomeados para a Bola de Ouro 2025/26. Concorrem ao prémio com Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Harry Kane e Kylian Mbappé.
Redação
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Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes nomeados para a Bola de Ouro

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Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, todos do Paris Saint-Germain, e Bruno Fernandes, do Manchester United, estão entre os 30 futebolistas nomeados para a Bola de Ouro 2025/26, anunciou esta terça-feira a France Football.

Os quatro internacionais portugueses integram uma lista que conta também com o argentino Lionel Messi, oito vezes vencedor do troféu, e com o atual detentor do prémio, o francês Ousmane Dembélé.

A distinção, atribuída pela revista France Football, considera o desempenho dos jogadores ao longo de toda a época 2025/26, entre 3 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026, incluindo as principais competições internacionais, como o Mundial de 2026.

PSG domina lista de nomeados

O Paris Saint-Germain, bicampeão europeu, surge em força entre os candidatos à Bola de Ouro.

Além de Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, o clube francês tem ainda entre os nomeados Willian Pacho, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos.

O conjunto parisiense parte, por isso, como um dos principais candidatos a colocar um jogador no topo da votação, depois de uma temporada marcada pelo sucesso europeu.

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Lionel Messi, do Inter Miami, também integra a lista. O argentino ajudou a seleção da Argentina a chegar à final do Mundial de 2026 e procura aumentar o recorde de oito Bolas de Ouro conquistadas.

Harry Kane e Mbappé também estão na corrida

Entre os principais candidatos ao troféu estão ainda Harry Kane e Kylian Mbappé.

O avançado inglês do Bayern Munique marcou mais de 70 golos durante o período em análise, enquanto Mbappé, do Real Madrid, alcançou um novo recorde no Mundial, tornando-se o melhor marcador da história da competição, com 22 golos.

A lista inclui também Jude Bellingham e Vinícius Júnior, do Real Madrid, Luis Díaz, Michael Olise e Dayot Upamecano, do Bayern Munique, e Erling Haaland, do Manchester City.

O Arsenal tem três representantes: Gabriel, William Saliba e Declan Rice. Sadio Mané (Al Nassr), Lautaro Martínez (Inter Milão) e Julián Quiñones (Al Qadisiyah) completam a lista, com a presença do mexicano a constituir uma das surpresas.

Aitana Bonmatí fica fora da Bola de Ouro feminina

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Na competição feminina, a principal surpresa é a ausência da espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona.

A futebolista, vencedora das últimas três edições da Bola de Ouro feminina, não integra a lista de 30 candidatas.

A sua compatriota Alexia Putellas, também do Barcelona e agora do London City Lionesses, está entre as nomeadas. Putellas conquistou o prémio em 2021 e 2022.

Entre as principais candidatas estão ainda Cata Coll, Esmee Brugts, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina e Mapi León, jogadoras que contribuíram para a conquista da Liga dos Campeões feminina pelo Barcelona.

Lamine Yamal volta a estar nomeado para o troféu sub-21

No prémio destinado ao melhor futebolista sub-21, destaque para Lamine Yamal, do Barcelona.

O internacional espanhol, vencedor das edições de 2024 e 2025, volta a integrar a lista de candidatos, ao lado de jogadores como Kerim Alajbegovic, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Johan Manzambi, Ibrahim Maza e Warren Zaïre-Emery.

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Na categoria feminina sub-21, as cinco nomeadas são Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi e Lily Yohannes.

Cerimónia realiza-se em Londres

A cerimónia de entrega da 70.ª edição da Bola de Ouro está marcada para 26 de outubro, em Londres.

Será nessa noite que serão conhecidos os vencedores das principais categorias, incluindo os sucessores de Ousmane Dembélé e da vencedora da Bola de Ouro feminina.

Temas

Bola de Ouro 2025/26
Nuno Mendes
Vitinha
João Neves
Bruno Fernandes

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