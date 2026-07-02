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Nuno Borges luta até ao fim, mas Jannik Sinner segue para a terceira ronda de Wimbledon

Nuno Borges, 48.º do mundo, abandona Wimbledon com um sentimento positivo.
Redação
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O tenista português Nuno Borges não facilitou a vida ao atual número 1 mundial, o italiano Jannik Sinner, com um jogo intenso em Londres. Contudo, não foi suficiente e sai de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da época, eliminado na segunda ronda do quadro se singulares masculinos.

Embora o resultado pareça de uma superioridade clara para o italiano de 24 anos, com três sets em cerca de duas horas e meia de jogo, a partida não foi bem assim: Sinner apenas venceu os primeiros dois sets com recurso ao "tie break" (sistema para definir o vencedor de um set quando há um empate), por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-2), tendo fechado o apuramento com o 6-4 no terceiro set.

Nuno Borges, 48.º do mundo, abandona Wimbledon com um sentimento positivo. "Normalmente vou ao jogo para ganhar. Obviamente que hoje era um desafio muito grande. Mentalmente preparei-me para qualquer tipo de dificuldade. Não só pelo meu adversário, mas também pelo estádio, pelo momento em que era e o peso que tinha para mim também. Mas, acima de tudo, acho que fiz um bom jogo", afirmou.

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"Claro que gostava de ter ganho o segundo set. Não sei exatamente o que falhou. Acho que até não fiz um mau jogo de serviço. Uma bola [minha] que não passou e outra que passou [do adversário]. E, de repente, estou numa posição complicada. Mas, de resto, não estou super frustrado com a exibição", apontou ainda, garantindo que guarda boas recordações do encontro disputado contra o italiano.

"Claro que gostava de ter feito um bocadinho melhor e gostava muito de poder estar na terceira ronda. Mas, sem dúvida, é um jogo que fica para a memória e que espero guardar para o resto da minha carreira. É um momento que acho que não vou esquecer", sublinhou o número 1 nacional.

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