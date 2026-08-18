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Nuno Borges bate Rublev e garante vaga nos oitavos de final de Cincinnati

O tenista português Nuno Borges qualificou-se para os oitavos de final do Masters 1.000 de Cincinnati ao vencer o russo Andrey Rublev por 6-3 e 6-4. O maiato, 47.º do ranking mundial, bateu o número 18 do mundo pela primeira vez na carreira e repete o feito alcançado recentemente em Montreal
SOL/Lusa
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Nuno Borges bate Rublev e garante vaga nos oitavos de final de Cincinnati

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O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Masters 1.000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao vencer o russo Andrey Rublev em dois parciais.

Num encontro que durou uma hora e 12 minutos, Borges, 47.º classificado da hierarquia mundial, impôs-se a Rublev por 6-3 e 6-4, invertendo um histórico de cinco derrotas em outros tantos jogos frente ao 18.º ATP e 13.º cabeça de série.

Nuno Borges, de 29 anos, nunca tinha chegado tão longe em Cincinnati e atingiu pela segunda vez consecutiva esta época os ‘oitavos’ de torneios Masters 1.000, tal como conseguiu há quase duas semanas em Montreal, no Canadá.

O tenista português defrontará na próxima ronda o vencedor do encontro entre o norte-americano Brandon Nakashima, 22.º do ranking, e o russo Daniil Medvedev, sétimo melhor jogador do mundo e quarto pré-designado.

Além de Borges, o quadro de singulares do Masters 1.000 de Cincinnati integra o luso Jaime Faria, 79.º, que veio do torneio de qualificação e mede forças hoje na terceira ronda com o australiano Adam Walton, 98.º, após ter eliminado o norte-americano Ben Shelton, sexto da hierarquia e recém-vencedor em Montreal.

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Temas

Ténis
Nuno Borges
Cincinnati
Masters 1000
Oitavos de final

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