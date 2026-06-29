Nuno Borges avança para a segunda ronda de Wimbledon e pode defrontar Jannik Sinner

Nuno Borges estreou-se com uma vitória convincente em Wimbledon e garantiu o apuramento para a segunda ronda do Grand Slam britânico. O tenista português regressou ainda ao top-50 do ranking ATP e poderá agora enfrentar o número um mundial, Jannik Sinner

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar o norte-americano Tristan Boyer, proveniente da fase de qualificação.

O número um nacional, atualmente no 48.º lugar do ranking ATP, venceu o encontro em três sets, pelos parciais de 6-3, 7-5 e 7-5, num duelo em que confirmou o favoritismo frente ao 191.º classificado mundial.

Com este triunfo, o maiato ultrapassou pela oitava vez consecutiva a primeira ronda de um torneio do Grand Slam, consolidando a consistência que tem demonstrado nas maiores competições do circuito internacional.

Próximo adversário pode ser Jannik Sinner

Na segunda ronda, Nuno Borges terá pela frente um desafio de elevado grau de dificuldade.

O português vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e campeão em título de Wimbledon, e o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 50.º classificado ATP.

Caso o italiano confirme o favoritismo, Borges enfrentará o principal candidato à conquista do torneio.

Regresso ao top-50 mundial

Além da vitória em Wimbledon, o dia trouxe outra boa notícia para o tenista português.

Após alcançar as meias-finais do ATP de Maiorca, no último torneio de preparação para a temporada de relva, Nuno Borges recuperou cinco posições no ranking mundial e voltou a integrar o top-50, fixando-se no 48.º lugar.

O regresso aos 50 melhores tenistas do mundo reforça o bom momento do português, que procura melhorar a prestação alcançada em 2025, quando atingiu a terceira ronda de Wimbledon, o seu melhor resultado até ao momento no torneio londrino.