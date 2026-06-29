segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Nuno Borges avança para a segunda ronda de Wimbledon e pode defrontar Jannik Sinner

Nuno Borges estreou-se com uma vitória convincente em Wimbledon e garantiu o apuramento para a segunda ronda do Grand Slam britânico. O tenista português regressou ainda ao top-50 do ranking ATP e poderá agora enfrentar o número um mundial, Jannik Sinner
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Nuno Borges avança para a segunda ronda de Wimbledon e pode defrontar Jannik Sinner

Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

Relacionados

Nuno Borges eliminado por Rublev na terceira ronda de Roland Garros

Nuno Borges foi eliminado esta sexta-feira na terceira ronda de Roland Garros pelo russo Andrey Rublev. O tenista português discutiu tdos os pontos do encontro, levou dois sets a tie-break, mas voltou a ficar pelos 16 avos de final do Grand Slam francês
Nuno Borges eliminado por Rublev na terceira ronda de Roland Garros

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar o norte-americano Tristan Boyer, proveniente da fase de qualificação.

O número um nacional, atualmente no 48.º lugar do ranking ATP, venceu o encontro em três sets, pelos parciais de 6-3, 7-5 e 7-5, num duelo em que confirmou o favoritismo frente ao 191.º classificado mundial.

Com este triunfo, o maiato ultrapassou pela oitava vez consecutiva a primeira ronda de um torneio do Grand Slam, consolidando a consistência que tem demonstrado nas maiores competições do circuito internacional.

Próximo adversário pode ser Jannik Sinner

Na segunda ronda, Nuno Borges terá pela frente um desafio de elevado grau de dificuldade.

O português vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial e campeão em título de Wimbledon, e o sérvio Miomir Kecmanovic, atual 50.º classificado ATP.

Caso o italiano confirme o favoritismo, Borges enfrentará o principal candidato à conquista do torneio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Regresso ao top-50 mundial

Além da vitória em Wimbledon, o dia trouxe outra boa notícia para o tenista português.

Após alcançar as meias-finais do ATP de Maiorca, no último torneio de preparação para a temporada de relva, Nuno Borges recuperou cinco posições no ranking mundial e voltou a integrar o top-50, fixando-se no 48.º lugar.

O regresso aos 50 melhores tenistas do mundo reforça o bom momento do português, que procura melhorar a prestação alcançada em 2025, quando atingiu a terceira ronda de Wimbledon, o seu melhor resultado até ao momento no torneio londrino.

Temas

Ténis
Nuno Borges
Wimbledon
Ranking ATP
Jannik Sinner

Leia também

Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Seleção Nacional defronta a Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo capitaneia a equipa portuguesa, num onze incial em que entra João Félix e sai Rafael Leão
Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mais vistos

Destaques