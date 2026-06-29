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Nem pensou duas vezes: João Neves partilha pizza com jornalista e momento torna-se viral

As imagens foram rapidamente partilhadas nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários positivos que elogiam a simplicidade e simpatia do jogador português.
Redação
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Nem pensou duas vezes: João Neves partilha pizza com jornalista e momento torna-se viral

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Nem só de futebol se faz um Mundial. Depois de mais uma exibição com a camisola da Seleção Nacional, João Neves acabou por dar que falar... mas longe do relvado. O médio português protagonizou um gesto inesperado e bem disposto com um jornalista brasileiro que rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados nas redes sociais.

À saída do estádio, o médio da seleção portuguesa surgiu descontraído, enquanto estava com uma caixa de pizza na mão. Foi então que se cruzou com João Barretto, jornalista brasileiro da CazéTV, que acompanhava a passagem dos jogadores portugueses após o encontro.

Um gesto espontâneo que surpreendeu o repórter

Durante a breve conversa, o jornalista comentou, em tom de brincadeira, que também estava com fome. Sem hesitar, João Neves abre a caixa de pizza e oferece ao jornalista brasileiro uma das últimas fatias que tinha.

Apanhado de surpresa, João Barretto aceitou o gesto entre risos e agradeceu ao internacional português, enquanto as câmaras registavam um dos momentos mais improváveis do Mundial.

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As imagens foram rapidamente partilhadas nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários de adeptos que elogiaram a simplicidade e simpatia demonstradas pelo jogador português.

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