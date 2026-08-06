Mundo do futebol de luto. Tentou impedir o roubo do telemóvel e foi brutalmente agredido. David Owori tinha 27 anos

David Owori, internacional ugandês e capitão do SC Villa, foi atacado à porta de casa quando alegadamente tentou resistir ao roubo do telemóvel e de outros bens. Ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O futebol está de luto pela morte de David Owori, internacional pelo Uganda e capitão do SC Villa, que morreu aos 27 anos após ter sido vítima de um violento ataque na cidade de Kampala.

De acordo com a BBC, que cita informações da polícia local, o jogador foi agredido na terça-feira à noite quando regressava a casa e alegadamente tentou resistir ao roubo do telemóvel e de outros bens.

Testemunhas relataram que um grupo de assaltantes o atacou com pedras de calçada antes de fugir do local, deixando-o inconsciente.

Não resistiu aos ferimentos

David Owori foi assistido numa unidade de saúde próxima e posteriormente transferido para um hospital privado em Kampala, mas acabou por morrer na quarta-feira devido à gravidade dos ferimentos.

Em comunicado, o SC Villa lamentou a morte do capitão.

"Perdemos mais do que um jogador. Perdemos um líder, um irmão e um amigo".

Também a Federação Ugandesa de Futebol prestou homenagem ao internacional, descrevendo-o como "um líder e uma inspiração para uma geração de jogadores".

As autoridades ugandesas abriram uma investigação para identificar os responsáveis pelo ataque.

Recorde um dos golos de Davi Owori



