Mundial já tem a primeira baixa nos bancos: seleção despede treinador após goleada por 5-1

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O Mundial de 2026 já tem a primeira mudança num banco de seleções. A Federação Tunisiana de Futebol decidiu afastar Sabri Lamouchi do comando técnico poucas horas depois da goleada por 5-1 sofrida frente à Suécia, no primeiro jogo do Grupo F.
A decisão surge numa fase muito inicial da competição, numa altura em que a Tunísia ainda mantém possibilidades matemáticas de seguir em frente. Ainda assim, os responsáveis federativos optaram por interromper o trabalho do treinador após apenas uma partida no torneio.
Segundo informações divulgadas pelo jornalista Romain Molina, a federação tunisina decidiu terminar de imediato a ligação com o técnico na sequência da forte reação provocada pela derrota.
Primeira mudança no Mundial acontece após derrota pesada
A goleada frente à Suécia acabou por ser o momento decisivo para a saída de Sabri Lamouchi.
A seleção tunisina entrou em campo com dificuldades e sofreu o primeiro golo logo aos sete minutos, através de Yasin Ayari. Aos 30 minutos, Alexander Isak aumentou a vantagem da equipa sueca.
Ainda antes do intervalo, a Tunísia conseguiu reduzir a diferença. Omar Rekik marcou e colocou o resultado em 2-1, devolvendo alguma esperança para a segunda parte.
Mas o cenário mudou completamente após o descanso. A Suécia assumiu o controlo da partida, aproveitou os espaços concedidos pela equipa africana e marcou mais três golos, fechando o encontro com uma vitória por 5-1.
Sabri Lamouchi deixa cargo após apenas cinco jogos
O treinador francês abandona a seleção tunisina depois de um curto período no comando da equipa.
Em cinco partidas disputadas, Lamouchi somou três derrotas, um empate e apenas uma vitória, um registo que acabou por pesar na decisão da federação.
Antes do Mundial, a Tunísia tinha perdido frente à Áustria e à Bélgica em jogos particulares, empatado sem golos com o Canadá e vencido o Haiti por 1-0.
Tunísia começa Mundial sob pressão
O resultado frente à Suécia deixou a seleção tunisina no último lugar do Grupo F e aumentou a pressão sobre a estrutura técnica.
Apesar de a equipa continuar com hipóteses de alcançar a fase seguinte, os responsáveis do futebol tunisino decidiram avançar para uma mudança imediata no comando.
A saída de Lamouchi marca assim a primeira alteração num banco de seleções durante o Mundial de 2026, numa competição onde as expectativas e a pressão sobre os treinadores aumentam desde o primeiro jogo.