Mundial já tem a primeira baixa nos bancos: seleção despede treinador após goleada por 5-1

A competição ainda agora começou, mas já há uma mudança no comando de uma seleção. Sabri Lamouchi foi afastado pela Tunísia poucas horas depois da derrota frente à Suécia, num resultado que deixou a equipa sob forte pressão.

O Mundial de 2026 já tem a primeira mudança num banco de seleções. A Federação Tunisiana de Futebol decidiu afastar Sabri Lamouchi do comando técnico poucas horas depois da goleada por 5-1 sofrida frente à Suécia, no primeiro jogo do Grupo F.

A decisão surge numa fase muito inicial da competição, numa altura em que a Tunísia ainda mantém possibilidades matemáticas de seguir em frente. Ainda assim, os responsáveis federativos optaram por interromper o trabalho do treinador após apenas uma partida no torneio.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Romain Molina, a federação tunisina decidiu terminar de imediato a ligação com o técnico na sequência da forte reação provocada pela derrota.

Primeira mudança no Mundial acontece após derrota pesada

A goleada frente à Suécia acabou por ser o momento decisivo para a saída de Sabri Lamouchi.

A seleção tunisina entrou em campo com dificuldades e sofreu o primeiro golo logo aos sete minutos, através de Yasin Ayari. Aos 30 minutos, Alexander Isak aumentou a vantagem da equipa sueca.

Ainda antes do intervalo, a Tunísia conseguiu reduzir a diferença. Omar Rekik marcou e colocou o resultado em 2-1, devolvendo alguma esperança para a segunda parte.

Mas o cenário mudou completamente após o descanso. A Suécia assumiu o controlo da partida, aproveitou os espaços concedidos pela equipa africana e marcou mais três golos, fechando o encontro com uma vitória por 5-1.

Sabri Lamouchi deixa cargo após apenas cinco jogos

O treinador francês abandona a seleção tunisina depois de um curto período no comando da equipa.

Em cinco partidas disputadas, Lamouchi somou três derrotas, um empate e apenas uma vitória, um registo que acabou por pesar na decisão da federação.

Antes do Mundial, a Tunísia tinha perdido frente à Áustria e à Bélgica em jogos particulares, empatado sem golos com o Canadá e vencido o Haiti por 1-0.

Tunísia começa Mundial sob pressão

O resultado frente à Suécia deixou a seleção tunisina no último lugar do Grupo F e aumentou a pressão sobre a estrutura técnica.

Apesar de a equipa continuar com hipóteses de alcançar a fase seguinte, os responsáveis do futebol tunisino decidiram avançar para uma mudança imediata no comando.

A saída de Lamouchi marca assim a primeira alteração num banco de seleções durante o Mundial de 2026, numa competição onde as expectativas e a pressão sobre os treinadores aumentam desde o primeiro jogo.