Mundial 2026: uma caricatura!

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Portugal deixa escapar vantagem e estreia-se no Mundial com empate frente ao Congo
Reparou no símbolo que Ronaldo tinha na camisola? Há apenas mais seis jogadores no Mundial com este distintivo
Ao sétimo dia de Mundial, Portugal entrou em ação da pior maneira ao empatar (1-1) com a República Democrática do Congo (RD Congo), 46.ª do ranking FIFA. As surpresas que aconteceram nos jogos anteriores não serviram de alerta para Portugal, que voltou a estar em apuros num jogo de estreia. A atitude passiva, a condição física de alguns jogadores e as opções erráticas do selecionador criaram a ‘tempestade perfeita’ em Houston. Este jogo serviu de aviso para o que vem a seguir, até porque a Colômbia, principal adversário de Portugal, foi competente e derrotou o Uzbequistão (3-1). A seleção nacional começou bem e marcou por João Neves, logo aos seis minutos. O miúdo saltou mais alto do que os centrais africanos e fez o golo de cabeça no seu primeiro jogo num Mundial.
O que parecia ser uma demonstração de força da seleção portuguesa durou pouco tempo. Em vez de procurar o segundo golo, a equipa adormeceu, perdeu velocidade e objetividade e jogava mais para o lado do que na direção da baliza contrária. Portugal foi uma caricatura de si mesmo! O final do primeiro tempo já deixava antever as dificuldades sentidas na segunda parte, onde as jogadas mais elaboradas pertenceram aos congoleses, que podiam mesmo ter ganho o jogo. A estatística da partida mostra isso mesmo; Portugal teve mais posse de bola (75% contra 25%), mas a RD Congo rematou mais vezes à baliza (oito contra sete).
Portugal encontrou um adversário forte fisicamente, com grande disciplina tática, que jogou num bloco compacto e não quis ter a posse de bola, mas foi perigoso no contra-ataque. Na sequência de uma transição rápida, ganhou um pontapé de canto que deu o golo do empate, na última jogada da primeira parte, um lance onde os defesas centrais e o guarda-redes de Portugal ficaram a ver jogar.
A seleção nacional tem um conjunto de jogadores formidável, talvez o melhor de sempre, nenhuma outra seleção teve quatro campeões europeus, o melhor marcador da história do futebol e o melhor jogador da Premier League, mas nada disso se viu em Houston. As substituições efetuadas por Roberto Martínez não trouxeram melhorias; a entrada da Rafael Leão foi um desastre e colocar Gonçalo Ramos em campo a sete minutos do fim é incompreensível. Ao fazer o favor a Cristiano Ronaldo de o manter em campo até final do jogo, quando o capitão já perdeu muito do seu fulgor, o selecionador mostra falta de coragem e, pior, corre o risco de hipotecar o sonho de uma geração de grandes jogadores e de uma nação. Roberto Martínez está a terminar o seu ciclo na seleção nacional e parece que perdeu a noção da realidade ao dizer que «a atitude foi muito boa». Das duas uma: ou mentiu descaradamente ou não viu o mesmo jogo que a esmagadora maioria das pessoas. Empatar com a RD Congo não é grave, grave é não perceber o que aconteceu.
Ao invés do treinador, o capitão foi sério na leitura do jogo. «Portugal poderia ter ganho, mas também perdido. Dava para os dois. O futebol é isto», afirmou. CR7 voltou ao tema no Instagram, onde escreveu: «Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo».
Foi um começo de Mundial difícil para Cristiano Ronaldo, que viu Lionel Messi marcar um hat-trick à Argélia e igualar Miroslav Klose no topo da tabela dos melhores marcadores em fases finais (16 golos) e Mbappé fazer dois golos ao Senegal. Talvez por isso, foi o primeiro a recolher aos balneários, enquanto os seus colegas ficavam no campo a aplaudir os adeptos. É este o exemplo de liderança de que Roberto Martínez gosta?
RD Congo surpreendeu
Voltando ao que se passou no relvado, o selecionador reconheceu mérito ao adversário. «Foram intensos, confiantes e jogaram como que se fosse uma final. Estava difícil chegar à área. Não fazia sentido tirar o maior goleador da história do futebol num jogo em que precisávamos de golos. A experiência dele na área é importante pela maneira como arrasta os defesas», disse. A ideia pode ser boa, só que Cristiano Ronaldo passou ao lado do jogo. Perante uma equipa bem trabalhada no capítulo defensivo, o capitão de Portugal tocou na bola apenas 25 vezes durante toda a partida.
Há 52 anos que a RD Congo não estava presente num Campeonato do Mundo, a última vez (Alemanha Ocidental 1974) ainda se chamava Zaire e saiu da competição após três derrotas e vários episódios de indisciplina. Desta vez tudo foi diferente e conseguiu o primeiro golo e o primeiro ponto num Mundial. O selecionador, Sébastien Desabre, construiu uma equipa resiliente, que sofre para conseguir os seus objetivos. É um conjunto que entra para não perder e sai sempre a ganhar qualquer coisinha. É uma espécie de Grécia no Euro 2004. Portugal tem de corrigir algumas coisas na partida frente ao Uzbequistão, em Houston (dia 23, às 18h00), para depois discutir o primeiro lugar do grupo com a Colômbia, em Miami (dia 28, às 00h30).
Foi uma estreia desastrada da equipa das quinas, a única nota positiva foi perceber que Portugal tem memória. A Federação Portuguesa de Futebol convidou os pais de Diogo Jota e André Silva para assistirem ao jogo, em Houston, e nos ecrãs do estádio passaram imagens do internacional português antes do jogo começar.
Neste jogo foi aplicada uma das novas regras sobre a perda de tempo. O guarda-redes africano demorou mais de cinco segundos a repor a bola em jogo e o árbitro assinalou um pontapé de canto a favor de Portugal, que não teve perigo.
Resultados inesperados
A primeira semana do Mundial disputou-se num contexto político e diplomático complexo, motivado pelo fundamentalismo da Administração Trump e cinismo da FIFA.
Apesar do escândalo do preço dos bilhetes, do critério da não atribuição de vistos, da ameaça que representa a polícia anti-imigração, da proibição da seleção do Irão de pernoitar nos Estados Unidos e da expulsão de um árbitro da Somália por motivos extrafutebol após 11 horas de interrogatório, salvou-se o futebol, com alguns bons jogos.
O Mundial começou num local mítico como é o Estádio Azeteca, na Cidade do México, com o triunfo dos mexicanos (2-0) sobre a frágil África do Sul. Uma partida que ficou marcada pela ausência da Presidente do México, Claudia Sheinbaum, que decidiu doar o seu ingresso VIP a Yolette Cervantes, uma jovem indígena e jogadora amadora de futebol. A Presidente justificou essa posição como um gesto de solidariedade para com os mexicanos que não têm possibilidade de ir aos estádios devidos aos preços exorbitantes praticados pela FIFA.
Durante a primeira semana, registaram-se resultados surpreendentes, como foi o caso do empate sem golos entre o estreante Cabo Verde e a campeã europeia Espanha.
A exibição da ‘Roja’ foi um completo fiasco ao ponto de Lamine Yamal ter escrito: «Foi o nosso primeiro jogo no Campeonato do Mundo e conseguimos somar um ponto…». Em contrapartida, o guarda-redes cabo-verdiano, Vozinha, de 40 anos, sem clube desde que deixou o Chaves, foi eleito o melhor em campo e ganhou mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. A alegria só não foi maior porque os Estados Unidos recusaram o visto de entrada à sua mãe por questões financeiras.
Registaram-se outros resultados inesperados, caso dos empates nos jogos Brasil-Marrocos (1-1) e Países Baixos-Japão (2-2) e da vitória da Austrália sobre a Turquia (0-2).