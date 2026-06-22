Mundial 2026. Messi faz história e bate o recorde de golos em Campeonatos do Mundo

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É oficial: Lionel Messi é o melhor marcador da história dos Mundiais de futebol.
Após a exibição frente à Argélia no Mundial 2026, onde deu a vitória à sua seleção com um hat-trick, o argentino ultrapassou agora a marca história de Miroslav Klose (16 golos) após marcar um golo frente à Áustria esta segunda-feira.
Embora tenha falhado uma grande penalidade, aos 37 minutos bateu o recorde, com 17 golos marcados em Mundiais.
O recorde de Messi não é surpreendente: mesmo antes do arranque da competição, a expectativa era de que o argentino batesse a marca do avançado alemão.
O top 5 de melhores marcadores fica assim:
Lionel Messi (17 golos)
Miroslav Klose (16 golos)
Cristiano Ronaldo (15 golos)
Thomas Müller (14 golos)
Kylian Mbappé (14 golos)
Entre os portugueses, Eusébio continua a ser o melhor marcador em Mundiais, com nove golos em seis jogos, no Mundial de 1966. Cristiano Ronaldo surge em segundo, com oito golos marcados ao longo de seis edições e 23 partidas.