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Mundial 2026. Jogador neeerlandês desfaz-se em lágrimas ao marcar golo dois dias após perder o filho

Após o golo, Gakpo foi abraçado pelos seus colegas já de joelhos emocionado no relvado.
Redação
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Mas nem sempre são as histórias felizes que captam todas as atenções.

O jogo dos Países Baixos frente a Marrocos revelou uma história que vai além das quatro linhas: Cody Gakpo, extremo esquerdo neerlandês de 27 anos, desfez-se em lágrimas após marcar o golo de abertura da partida.

Rapidamente se fez entender o porquê da emoção: no passado sábado, Noa van der Bij, modelo e namorada do futebolista, anunciou a perda do segundo filho do casal, com nascimento previsto para outubro.

A notícia foi partilhada pela modelo, com uma fotografia do casal de mãos dadas sobre um cobertor e um chapéu de tricô: "Com o coração partido, compartilhamos a devastadora notícia de que o nosso bebé faleceu durante a gravidez", escreveu. "Obrigado pelo amor e apoio. Elijah Raphael Gakpo. Amado para sempre. Para sempre o nosso filho", acrescentou.

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Após o golo, Gakpo foi abraçado pelos seus colegas já de joelhos emocionado no relvado.

Já após o momento de celebração em equipa, o capitão dos Países Baixos, Virgil van Dijk, abraçou Cody Gakpo num gesto que está a comover as redes sociais. O avançado neerlandês assinalou o momento ao apontar para o céu, numa dedicatória emocionada após o golo.

Também a página oficial da seleção neerlandesa publicou fotografias do momento.

O jogo terminou com a eliminação dos Países Baixos, com Marrocos a vencer por 3-2 nas grandes penalidades.

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