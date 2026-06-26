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Mundial 2026. Jogador inglês recusou cumprimentar Thomas Partey, que será julgado por acusações de violação

As acusações já tinham suscitado entraves nesta competição, quando a entrada de Partey no Canadá foi negada, devido ao processo judicial que enfrenta no Reino Unido.
Redação
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Mundial 2026. Jogador inglês recusou cumprimentar Thomas Partey, que será julgado por acusações de violação
AFP

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O jogo de Inglaterra frente ao Gana ficou marcado por um momento de tensão ainda antes do apito inicial do árbitro.

As duas equipas do Grupo L preparavam o momento habitual de se cumprimentarem quando Djed Spence, lateral inglês, se recusou a cumprimentar Thomas Partey, médio ganês.

Spence manteve as mãos nos bolsos do casaco quando foi a vez de Partey o cumprimentar. Isto porque o ganês enfrenta sete acusações de violação e uma de agressão sexual relacionadas com alegações de quatro mulheres entre 2020 e 2022. Será julgado em 2027.

Esta situação já tinha dado problemas a Partey, quando a sua entrada no Canadá foi negada, devido ao processo judicial que enfrenta no Reino Unido, acabando por não representar a sua seleção na primeira jornada do Grupo L, frente ao Panamá, disputada em Toronto.

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Mundial 2026
Inglaterra
Gana
Acusação de violação
Recusa de cumprimento

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