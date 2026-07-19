Mundial 2026: Espanha vence a Argentina no prolongamento e conquista o segundo título de campeã do mundo

A Espanha voltou ao topo do futebol mundial. A seleção orientada por Luis de la Fuente conquistou este domingo o Mundial 2026 ao derrotar a Argentina por 1-0, após prolongamento, na final disputada em East Rutherford, nos Estados Unidos.
O único golo do encontro surgiu aos 106 minutos, quando Ferran Torres, lançado a partir do banco, aproveitou um cruzamento de Pedro Porro e uma assistência de Iñaki Williams para bater Emiliano Martínez e garantir o segundo Campeonato do Mundo da história da seleção espanhola.
Dezasseis anos depois da conquista na África do Sul, em 2010, a "La Roja" volta assim a levantar o troféu, sucedendo precisamente à Argentina, campeã da edição de 2022.
Espanha dominou desde o apito inicial
A seleção espanhola entrou mais forte e assumiu rapidamente o controlo da partida. Logo aos quatro minutos, Lamine Yamal ficou isolado perante Emiliano Martínez, mas o guarda redes argentino conseguiu impedir o primeiro golo da final.
Com maior posse de bola e iniciativa ofensiva, a Espanha foi acumulando aproximações à área adversária, enquanto a Argentina privilegiava a organização defensiva e procurava explorar o contra ataque.
Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella e Dani Olmo ainda tentaram desbloquear o marcador com remates de meia distância, mas o nulo persistiu até ao intervalo.
O espetáculo prosseguiu durante a pausa da partida, com um "halftime show" que contou com atuações de Shakira e dos BTS, antes do regresso das duas seleções ao relvado para a segunda parte.
Argentina ficou reduzida a dez jogadores
O segundo tempo manteve praticamente o mesmo cenário. A Espanha continuou a controlar o jogo e a criar as melhores oportunidades, mas voltou a esbarrar na exibição segura de Emiliano Martínez.
Já nos descontos, a Argentina sofreu um duro revés. Enzo Fernández foi expulso aos 90+4 minutos, depois de uma entrada sobre Pau Cubarsí, deixando a seleção sul americana reduzida a dez jogadores para disputar o prolongamento.
Mesmo em superioridade numérica, a Espanha precisou de continuar a insistir. Nico Williams ainda chegou a festejar um golo aos 96 minutos, mas o lance acabou anulado por falta de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.
Pouco depois, foi o próprio Merino a ameaçar, com um cabeceamento que passou muito perto do poste.
Ferran Torres resolveu a final
O momento decisivo chegou aos 106 minutos.
Pedro Porro cruzou para a área, Iñaki Williams desviou para Ferran Torres e o avançado espanhol rematou sem hipótese para Emiliano Martínez, fazendo o único golo da final e garantindo o título mundial.
Até ao apito final, a Argentina tentou reagir, mas nunca conseguiu criar verdadeiro perigo junto da baliza defendida por Unai Simón.
Segunda estrela para a seleção espanhola
A conquista confirma a excelente campanha da Espanha no Mundial 2026. Depois do empate sem golos frente a Cabo Verde na estreia, a equipa venceu todos os restantes encontros da competição e sofreu apenas um golo em todo o torneio.
Com este triunfo, a Espanha conquista o segundo Campeonato do Mundo da sua história, igualando Uruguai e França no número de títulos mundiais. Apenas Brasil, Alemanha e Itália continuam acima da seleção espanhola no palmarés da competição.
Para a Argentina, termina a defesa do título conquistado em 2022. A final poderá também marcar a despedida de Lionel Messi dos Campeonatos do Mundo. Aos 39 anos, o capitão argentino ainda não confirmou o adeus à seleção, mas tudo indica que esta terá sido a sua última presença na maior competição do futebol mundial.