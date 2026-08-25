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Müller, Hummels e Sommer compram SAD do Estrela da Amadora por 40 milhões

O clube da I Liga oficializou a venda de 90% da sua SAD a um consórcio alemão que conta com as três estrelas do futebol mundial como acionistas. O germânico Johannes Mösmang é o novo presidente da sociedade desportiva, sucedendo a Paulo Lopo
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Müller, Hummels e Sommer compram SAD do Estrela da Amadora por 40 milhões

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O Estrela da Amadora, da I Liga de futebol, oficializou esta terça-feira a venda da SAD a um consórcio alemão composto por dois grupos de investimento e participação dos futebolistas Thomas Müller, Mats Hummels e Yann Sommer.

O negócio envolve a aquisição de 90% do capital social da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Estrela da Amadora ao consórcio constituído pelo grupo de investimento KI Group, de origem germânica, que integra os futebolistas Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernández como acionistas, e as empresas de investimento ADvantage e LEAD, lideradas pelos empresários Adi Dassler, Jeremy Pressman e ainda Alexander Bente.

Os restantes 10% do capital social mantêm-se na posse do clube, respeitando a legislação aplicada à criação e exercício de SAD em Portugal.

"Os grandes clubes são construídos por pessoas excecionais. Estamos entusiasmados por fazer parceria com a equipa e ansiosos por apoiá-los enquanto constroem algo especial na Amadora”, transmitiu Alexander Benter, da ADvantage, agora acionista maioritária dos ‘tricolores’.

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A operação de aquisição, que envolveu o pagamento de uma verba a rondar os 40 milhões de euros, conduziu à incorporação de Johannes Mösmang como presidente da SAD, tendo o alemão vincado o seu empenho em investir em todos os setores que tornem o Estrela da Amadora forte e competitivo.

"Portugal é um dos ambientes mais estimulantes do futebol europeu da atualidade: uma liga que revela consistentemente talentos de classe mundial, com um crescimento significativo e reformas pela frente. Estamos empenhados em desenvolver este clube de forma disciplinada e sustentável, investindo nas pessoas certas, na infraestrutura certa e no modelo de futebol certo, para que os adeptos, a comunidade e todos os que estão ligados ao Estrela da Amadora possam orgulhar-se do que construiremos juntos”, declarou o empresário alemão de 35 anos.

Mösmang, que trabalhou como diretor no Bayern Munique e desenvolveu carreira como futebolista nas camadas jovens, ocupará o cargo desempenhado por Paulo Lopo, que deixará o comando da SAD e, para já, mantém-se como presidente da direção do clube da Reboleira.

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