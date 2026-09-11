Mourinho gostaria de final do Mundial 2030 em Lisboa, mas diz que Bernabéu “deveria” receber o jogo

José Mourinho defende que a final do Mundial 2030 deveria ser disputada no Santiago Bernabéu, mas admite que gostaria de a ver em Lisboa. A FIFA garante que ainda não tomou uma decisão sobre o estádio que receberá o jogo decisiv

O treinador português José Mourinho considera que a final do Mundial 2030 de futebol deveria ser disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, mas admite que, por uma questão de preferência pessoal, gostaria de ver o jogo decisivo realizado em Lisboa.

“Uma coisa é onde deveria ser e outra o que gostaria. Gostaria que fosse Lisboa, mas já estou contente que um país como o nosso receba jogos do Mundial 2030”, afirmou Mourinho, em conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Real Madrid e o Rayo Vallecano.

O treinador português foi questionado sobre o local da final depois de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, ter afirmado que o jogo decisivo seria disputado no futuro Estádio Hassan II, em Casablanca.

A FIFA, no entanto, já esclareceu que ainda não tomou uma decisão sobre o estádio que vai receber a final.

“Se podes jogar num estádio mítico, deveria ser aqui”

Para Mourinho, o Santiago Bernabéu reúne as condições e a história necessárias para receber o encontro mais importante da competição.

“A minha resposta não é por ser o treinador do Real Madrid. A minha resposta é que, se podes jogar num estádio mítico, histórico, onde jogaram alguns dos melhores jogadores da história, deveria ser aqui”, afirmou.

O técnico português insistiu que a sua posição não está relacionada com o facto de orientar atualmente o clube madrileno, defendendo que teria a mesma opinião independentemente da equipa que treinasse.

Ainda assim, separou aquilo que considera ser a escolha mais adequada da sua preferência pessoal.

“Uma coisa é onde deveria ser, outra onde gostaria. Perdoem-me, gostaria que fosse Lisboa”, reiterou.

FIFA mantém em aberto a decisão sobre a final

As declarações de Mourinho surgem numa altura em que a escolha do palco da final do Mundial 2030 continua em aberto.

Fouzi Lekjaa afirmou esta semana que o Estádio Hassan II, em construção na região de Casablanca, iria receber o jogo decisivo. A infraestrutura deverá ter capacidade para cerca de 115 mil espetadores.

Contudo, a FIFA desmentiu que exista uma decisão definitiva e garantiu que, tal como já tinha comunicado anteriormente, o local da final será anunciado “no momento certo”.

O Mundial 2030 será coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos. Argentina, Paraguai e Uruguai receberão os jogos inaugurais das respetivas seleções, numa homenagem ao centenário da primeira edição da competição, disputada no Uruguai em 1930.

Enquanto a FIFA não anuncia a decisão final, Madrid, Casablanca e, para Mourinho, também Lisboa continuam no centro do debate sobre o estádio que receberá um dos jogos mais aguardados da história do futebol.